“يا إما أكون شمال أو أنتحر”.. انهيار ممثلة مصرية شابة بعد أربعة أشهر دون عمل ونقود!

ظهرت الممثلة المصرية الشابة، شيري مجدي، في حالة انهيار شديد بسبب حالة الضيق التي تمر بها منذ أربعة أشهر متواصلة دون عمل.

وقالت شيري بفيديو نشرته على “فيسبوك”، عبر خاصية “البث المباشر”، وقامت بحذفه لاحقاً: “أنا منذ 4 أشهر وأنا في ضيقة كبيرة جداً، وبدون عمل، وكل الناس الذين تواصلت معهم ليساعدوني، لم يقدموا لي شيئاً”.

وتابعت شيري وهي تبكي بحرقة، ووجهها وعينياها منتفختان من شدة البكاء: “أنا يتيمة الأب والأم وأعيش لوحدي، لذا لا يوجد أحد في حياتي يقف بجانبي، وأنا لا أطلب شيئاً من أي أحد، فقط من يراني موهوبة وأعمل جيداً، أطلب منه أن يشغلني لديه”.

وأضافت شيري: “يا إما أنا لا أريد أن أسلك طريق شمال، لأنني لست شمال ولا أعرف سلوكه، كما أنني لا أريد الانتحار لأنني لا أريد الموت هكذا، ولكنني خائفة، ولم آذي أحداً في حياتي، فمن يستطيع أن يساعدني دون أن يشعرني أنني غير جديرة، كتر خيره”.

الغريب أن شيري لم تكتف بحذف الفيديو فقط، بل قامت بتعطيل حسابها كاملاً عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

الجدير بالذكر أن أشهر أعمال شيري كان دور فرح فى مسلسل “اسم مؤقت” إخراج أحمد جلال، ودور عزة في مسلسل “بين السرايات” اخراج سامح عبد العزيز ، ودور سمية في مسلسل “قلوب” ، ودور أشواق في مسلسل “رقم مجهول”، كما شاركت في فيلم “أمن دولت” وفيلم “توم وجيمي” وإخراج أكرم فريد.

كما شاركت شيري في رمضان 2020 بأدوار بسيطة في كل من “فرصة ثانية” مع ياسمين صبري و”رجالة البيت” مع أكرم حسني، وقبلها بعامين “طلعت روحي” مع إنجي وجدان.