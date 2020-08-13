التطبيع الرسمي مع إسرائيل “طريق” ابن سلمان لعرش السعودية.. سيحذو حذو الإمارات ويقتدي بأستاذه ابن زايد

يبدو ـ بحسب محللين ـ أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يقصد السعودية، عندما قال في بيان إعلان التطبيع بين إسرائيل والإمارات اليوم إن هناك “مزيداً من الدول العربية والمسلمة ستحذو حذو الإمارات بعد “كسر الجليد” مع إسرائيل.

ورأى الصحفي اليمني صدام الكمالي أنه حتى يصبح #محمد_بن_سلمان ملكاً سيقدم الكثير من الأشياء مقابل هذا الأمر”

يبدو أن ترامب كان يقصد #السعودية عندما قال إن هناك "مزيداً من الدول العربية والمسلمة ستحذو حذو #الإمارات بعد "كسر الجليد" مع إسرائيل!

حتى يصبح #محمد_بن_سلمان ملكاً سيقدم الكثير من الأشياء مقابل هذا الأمر، وأستاذه #محمد_بن_زايد قد سبقه اليوم وأشهر تحالفه من الكيان الصهيوني! — صدام الكمالي Saddam Alkamali (@alkamali1985) August 13, 2020

وتابع في تغريدته التي رصدتها (وطن):”وأستاذه #محمد_بن_زايد قد سبقه اليوم وأشهر تحالفه من الكيان الصهيوني!”

بينما كتب عبدالحميد السلطان:”اليوم الامارات اعلنت التطبيع الرسمي مع #اسراييل والسيسي قتل #عصام_العريان وقد يخرج أمر جلل من #السعودية .حرب على الإسلام.”

اليوم الامارات اعلنت التطبيع الرسمي مع #اسراييل والسيسي قتل #عصام_العريان وقد يخرج أمر جلل من #السعودية .

حرب على الإسلام. — عبدالحميد السلطان (@Alssultan11) August 13, 2020

واعتبر ناشط آخر أن الخطوة الإماراتية الغرض منها إزالة الحرج عن السعودية لتعلن هي الأخرى التطبيع العلني.

الخطوه الاماراتيه الغرض منها ازاله الحرج عن السعوديه لتعلن هي الاخرى التطبيع العلني #الإمارات_الإسرائيلية — حامد سالم علي (@hamesalem1) August 13, 2020

وتظهر من تغطية وسائل الإعلام السعودية لخبر تطبيع الإمارات الرسمي مع إسرائيا استساغة النظام السعودي لهذا الإعلان، والتمهيد لاقتفاء نفس الأثر وإعلان تطبيع سعودي مع الاحتلال قريبا.

هذا ما كان ينبه منه الجميع. وما كان قائم في الخفاء

والآن ظهر للعلن



تطبييييييييع ولا ما تطبيييع؟

يا #شعراء_الدرهم؟

يا عيال البطحه؟



ياللي هجتوا مع زيارة النتن ياهو؟

إيش هذا؟ 👇👇



لا والصحافة السعودية الأستحمارية تغطي الخبر مع التعزيز في خطوة تمهيدية استباقية لإعلان التطبيع أيضاً pic.twitter.com/pEvxfX0NQg — Majid Yousuf (@darkn66ess) August 13, 2020

وزير الخارجية الإسرائيلي:



اتفاق السلام مع الإمارات سيمهد الطريق أمام اتفاقيات مع دول أخرى. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 13, 2020

ورفضت حركتا الجهاد وحماس الفلسطينيتين اتفاق التطبيع الشامل الذي وقعته الإمارات مع (إسرائيل)، ووصفتاه باتفاق الخنوع الذي يطعن القضية الفلسطينية.

واعتبرت حماس أن الاتفاق “بمثابة إعلان مكافأة مجانية من قبل الإمارات للاحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني”.

وقال المتحدث باسم حماس “فوزي برهوم” الخميس إن “التطبيع يمثل طعنة في خاصرة القضية الفلسطينية، والمستفيد منه هو الاحتلال الإسرائيلي، وسيشجعه على مزيد من الانتهاكات والعدوان على شعبنا”.

وطلب “برهوم” من صناع القرار في المنطقة “عزل هذا الكيان ودعم القضية الفلسطينية وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني ومحاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائمه وليس مكافأته على هذه الجرائم”.

من جانبها، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، أن “التطبيع استسلام وخنوع ولن يغير من حقائق الصراع بل سيجعل الاحتلال أكثر إرهابا”.

وقالت في بيان: “نشجب بشدة هذا الاتفاق الذي أعلن عنه بين الإمارات والكيان الاسرائيلي”.

وتوصلت الإمارات و(إسرائيل)، الخميس، إلى اتفاق لتطبيع كامل العلاقات بين البلدين، وذلك بمساعدة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الذي أعلن عن الاتفاق.

وبذلك تكون الإمارات الدولة العربية الثالثة التي توقع اتفاق سلام مع إسرائيل بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).

وتسعى (إسرائيل) بشكل حثيث ومتصاعد إلى التطبيع مع الدول العربية وخاصة الخليجية منها دون النظر إلى حل أو مستقبل القضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يأتي في وقت تراجع فيه الاهتمام العربي الرسمي بقضية العرب الأولى.