قطر تردّ بقوّة على حكم الإمارات بالمؤبد على المعتقل العماني عبدالله الشامسي والإتهامات الموجهة له

أصدرت دولة قطر تعقيباً على الحكم الصادر من محكمة إماراتية، والذي يقضي بالسجن المؤبد للمواطن العُماني عبدالله الشامسي بتهمة “التخابر مع قطر”.

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الاتحادية الإماراتية بتأييد الحكم الصادر سابقا بالسجن المؤبد للمواطن العماني، عبدالله الشامسي، في القضية المزعومة بالتخابر مع دولة قطر، يجافي العدالة والحقائق.

وشددت وزارة الخارجية، على “أن هذه الاتهامات عارية من الصحة، ولا سند لها من الواقع أو القانون، وتخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول، وترفض دولة قطر وتستنكر بشدة هذا الاتهام الباطل”.

واعتبر البيان أن “هذا الحكم يفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم، وهو مؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون، وإنما لأسباب معروفة، كما أنه يكشف ما وصلت إليه السلطات الإماراتية من سلوك مرفوض يمس حقوق المواطن الخليجي، ويخالف الالتزام بقواعد ومبادئ احترام العلاقات بين الدول”.

واعتقل عبدالله الشامسي وهو في سن قاصر ووجه القضاء الاماراتي له تهمة التجسس لصالح دولة قطر .

وناشدت والدة عبدالله الشامسي المسؤولين في السلطنة التدخل لدى الجهات المعنية في الامارات للمساهمة في الافراج عن ابنها.

ويعاني عبدالله الشامسي من اضطرابات نفسية، ومع ظروف السجن حاول الإنتحار ووضع حد لحياته.

كما أن عبدالله الشامسي يعيش بكلية واحدة بعد استئصال الثانية نتيجة ورم سرطاني من الدرجة الرابعة .

وسبق أن اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش محاكمة عبدالله الشامسي وسجنه مدى الحياة “محاكمة جائرة”.

وعبّر مغرّدون عمانيون عن غضبهم من تأييد المحكمة الاتحادية في الامارات الحكم بالسجن المؤبد على عبدالله الشامسي بتهمة التخابر مع قطر ضد الإمارات، وأطلقوا وسم (الحريه_لعبدالله_الشامسي) مطالبين الحكومة العمانية بالتدخل الفوري للإفراج عنه .