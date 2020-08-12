قتله وجلس إلى جواره ينتظر الشرطة.. مريض يقتل ممرضه السعودي أثناء جلسة علاجية وهذا ما قاله أمام المحققين!

تعرض الممرض السعودي عبدالكريم المطيري، إلى القتل طعناً على يد مريض نفسي، خلال تقديم العلاج المنزلي له، ما أثار موجة غضب واسعة بين السعوديين حول الاجراءات الاحترازية لسلامة الفرق الطبية المعالجة للمرضى النفسيين.

وقال ابن عم القتيل الراحل إن الممرض المطيري في الـ 28 من عمره، وهو أب لثلاث بنات صغيرات، وتفاجأت عائلته بمقتله عند إبلاغها بالخبر من قبل المستشفى الذي نقِل إليه القتيل.

وكشف ابن عم المطيري تفاصيل الجريمة المروعة في حديث لـ”العربية”، قائلاً إن عبد الكريم قام بالاتصال بوالد المريض النفسي، لكي يوصله إلى منزله، لتقديم علاج مجدول لابنه المريض، لكن والد القاتل أبلغه بعدم تواجده في المنزل، وأن ابنه المريض في المنزل بمفرده، وأن بإمكانه الذهاب إليه وتقديم الجرعة العلاجية له.

وبمجرد وصول المطيري إلى منزل المريض، داهمه ووجه له طعنات أودت بحياته فوراً.

وأدلى المريض القاتل في تصريحاته للشرطة أنه مبيت النية لقتل عبد الرحمن من شهر، واتضح خلال التحقيقات أنه يدرك ما يقول.

وأثارت الحادثة غضباً واسعاً في الأوساط السعودية، الذين طالبوا بضرورة أن يكون هناك كادر طبي مع الممرض الذي يتابع هكذا حالات، لحمايتهم من الإيذاء.

ينعى مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض أخصائي التمريض بقسم الرعاية الصحية المنزليه الزميل : عبدالكريم بن خلف المطيري -رحمه الله- والذي تعرض للقتل ظهر هذا اليوم الأثنين أثناء تأديته عمله في الرعاية الصحية المنزلية لأحد المستفيدين.



إنا لله وإنا إليه راجعون — مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض-(الأمل سابقاً) (@EradahComplex) August 10, 2020

#عبدالكريم_المطيري

زميل خلوق فقدناه هذا اليوم …

اسأل الله العلي القدير ان يغفرله ويرحمه يارب !

قتل غدرآ اثناء تأديته لواجبه !

الطب المنزلي في المستشفيات النفسيه قنبله موقوته ! — FaHaD 🇸🇦 Alharbi (@fa1x2) August 10, 2020

رحم الله الزميل عبدالكريم المطيري الذي قتل على يد أحد المرضى المستفيدين من خدمة الرعاية المنزلية ، وزملاؤه تزامناً مع هذه الحادثة المؤلمة يرجون من مقام وزير الصحة التدخل وإنصافهم في بعض المطالبات التي يرون أنها جزء من حقوقهم والتي تتمثل في:#مطالبات_موظفي_الصحة_النفسية pic.twitter.com/WqxFhH88wh — نبض التمريض (@smart_rn) August 10, 2020

الممرض #عبدالكريم_المطيري أتى يحمل الدواء لمريضه وما علِم أن الطعنات تنتظره ..

رحمه الله وأحسن الله عزاء أهله وتقبله من الشهداء وهذه من أخطار مهنة #التمريض التعرض للعنف من قبل المريض !

إنا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/Kb8yrt5o93 — إبراهيم الأكلبي (@IbrahimAlaklobi) August 10, 2020

#الممرض_عبدالكريم_خلف_المطيري

الله يرحمه ويغفرله ،المسلم المقتول ظلم شهيد في الآخرة ان شاء الله



السؤال لماذا تترك مثل هذة القنابل داخل المنازل وفي الشوارع ؟!



لماذا لا يتم تنويمهم داخل مستشفيات الصحة النفسية الى التأهيل والخروج كأنسان سليم او الوفاة ؟! — محمد الحارثي (@m___10___w) August 10, 2020

حسب فهمي لفاجعة قتل #الممرض_عبدالكريم_خلف_المطيري انه قتل على يد مريض معتل نفسياً

لاأقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون

لكن طالما ان التعامل مع هذه الفئة يحتوي على نسبة عاليه من الخطورة فلماذا لايتم تزويد من يتعاملون مع هؤلاء المرضى بصاعق كهربائي لحماية أرواحهم عند وقوع الخطر؟ — عابر.. (@baareg) August 11, 2020

الجدير بالذكر أن نتائج المسح الوطني للصحة النفسية بالسعودية أظهرت أن 17% فقط ممن يعانون اضطرابات نفسية شديدة يتلقون العلاج اللازم، فيما لا يسعى 83% من المرضى للحصول على أي استشارة نفسية أو خدمات علاجية، الأمر الذي عد صادما للفريق القائم على إعداد المسح.