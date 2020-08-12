“شاهد” لبنانية “عديمة احساس” تستعرض مفاتنها أمام مرفأ بيروت المدمر وتستفز مشاعر اللبنانيين!

تداول ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لفتاة “عديمة الإحساس” بحسب وصفهم، أثارت موجة غضب عارمة بسبب ما فعلته على أنقاض الدمار الذي خلفه انفجار مرفأ بيروت قبل أسبوع.

وظهرت الفتاة بالصورة المتداولة، وهي تُجري جلسة تصوير مُستفزة تستعرض مفاتنها خلالها أمام الردم والمباني المُدمرة التي شُرد أصحابها، وفقدوا أعمالهم، وهي ترتدي هوت شورت، ونصف تيشرت لا يكاد يغطي شيئاً في جسدها.

#بيروت_منكوبة وهناك من يلتقط الصور بجلسة امام الدمار الهائل الذي خلّفه #انفجار_بيروت الثلثاء الفائت الساعة السادسة وخمس دقائق دون أدنى حسّ بالانسانية pic.twitter.com/hfLbXQlw2z — موقع بيروتكم الالكتروني (@BeirutcomMag) August 11, 2020

ونشرت إعلامية الـmtv نادية بساط الصورة، وعلقت غاضبة: “في صبية حبّت تتصور ع المرفأ المنكوب وفكّرت إنها cool. مين ما كنتي انتِ بتلعّي النفس. #بيروت_منكوبة وإنتِ_مجدوبة”.

في صبية حبّت تتصور ع المرفأ المنكوب وفكّرت إنها cool. مين ما كنتي انتِ بتلعّي النفس. #بيروت_منكوبة وإنتِ_مجدوبة pic.twitter.com/IkL52I6fOR — Nadia Bsat🇱🇧 (@NadiaBsat) August 11, 2020

وأعاد الناشط دكتور فيل نشر الصورة، ووصفها بـ”المريضة” ومهووسة السوشيال ميديا.

وعلق الإعلامي حسام حداد على الصورة: ” في ناس فعلاً لا عندها عقل ولا دم..”.

في ناس فعلاً لا عندها عقل ولا دم.. https://t.co/tqISqFN56A — Hussam Haddad (@Haddad_Hussam) August 11, 2020

واتهم مُغرد التيار الحر بأنه يقف وراء هذه الصورة، وعلق: ” متل ما التيار الحر وقت المظاهرت نزل رقاصة على الساحة هلا طلب من المعتوهة حتى تتصور”.

متل ما التيار الحر وقت المظاهرت نزل رقاصة على الساحة هلا طلب من المعتوهة حتى تتصور https://t.co/reSVqLS5rt — Aicha (@AichaC5) August 11, 2020

ونوه علوش إلى أن هذه الفتاة ليست الوحيدة التي رصدها تفعل ذلك، وكتب: ” كتير شفت نفس هالبنت عم يستعرضوا بتصوير ع مرفأ ” بس ما حبيت صورن ” قلة اخلاق ومافي اي احترام للشهداء والجرحى .”.

كتير شفت نفس هالبنت عم يستعرضوا بتصوير ع مرفأ " بس ما حبيت صورن "

قلة اخلاق ومافي اي احترام للشهداء والجرحى . #لبنان_ينهار https://t.co/hQThefmU0n — AlosH 🇱🇧 (@mda_11_) August 11, 2020

بينما دافعت الإعلامية إيميلي حصروتي عن الفتاة، قائلة: “يتم تداول هذه الصورة وتحقير الفتاة التي تظهر وهي تصوّر مفاتنها والدمار خلفها. لو نظرنا ملياً لرأينا فعل مقاومة وليس فعل سفاهة، أخي تحت الأنقاض التي تتصوّر فوقها هذه الفتاة ولكني لا أشعر سوى بالتعاطف معها. هذه طريقتها في الاستمرار، هذا ما تحتاجه صحتها النفسية حالياً. دعوها وشأنها”.

يتم تداول هذه الصورة وتحقير الفتاة التي تظهر وهي تصوّر مفاتنها والدمار خلفها.

لو نظرنا ملياً لرأينا فعل مقاومة وليس فعل سفاهة، أخي تحت الأنقاض التي تتصوّر فوقها هذه الفتاة ولكني لا أشعر سوى بالتعاطف معها.

هذه طريقتها في الاستمرار، هذا ما تحتاجه صحتها النفسية حالياً.

دعوها وشأنها. pic.twitter.com/rsqpodbmM3 — Emilie Hasrouty (@emiliehasrouty) August 11, 2020

لكن المغردون عارضوا رأيها وأكدوا أن ماحدث في بيروت جرح كبير لا يتحمل أن يلمسه أحد.

أبدا مو مقبول وهية بهالمنظر ووراها الخراب …

منظر المدينة مدمرة متل الجرح الجديد أي لمسة غلط على هالجرح بيصير يوجع https://t.co/lcefCdld2A — ba_l (@ba__lma) August 11, 2020

لا والله الفعل قبيح حتى لو تحاولون تجميله https://t.co/LUuuQJREzt — Ayat (@ayat643) August 11, 2020

– نفسيتي تعبانه ؟



– وين نروح ؟



– هناك ناس ميته فأرتاح نفسيا لو نعمل جلسة تصوير عندهم. https://t.co/W9q1dIQVyi — Abdullah (@Abdullahozu) August 11, 2020

وتعيش لبنان حالة من الغضب والفوضى، عقب الحادثة الكبيرة التي وقعت في مرفأ بيروت، بانفجار حاوية تحتوي على أكثر من 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم القابلة للانفجار، كانت مخزنة في المرفأ منذ أكثر من ستة سنوات.

وبيّن تقرير كشفته وكالة رويترز اليوم بأن أمن الدولة اللبناني كان قد أرسل تقريراً سرياً للرئيس اللبناني ولرئيس الحكومة، حول خطر الشحنة المخزنة في المرفأ، والتي من الممكن أن تدمر بيروت لو انفجرت، وذلك قبل وقوع الانفجار.

كما وقامت الحكومة اللبنانية بكافة وزرائها بتقديم استقالتها من إدارة البلاد، وسط مطالبات شعبية من الرئيس اللبناني بالاستقالة والرحيل، وإعادة إحياء مصطلح “كلن يعني كلن” الذي أطلقه المتظاهرون اللبنانيون منذ شهور طويلة.