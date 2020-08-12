“شاهد” بيروت ما بعد الكارثة وما وثقته طائرة بدون طيار صدم حتى من شاهد الانفجار بعينه

صدمت صور جديدة التقطت عبر طائرة مسيرة بدون طيار لمرفأ بيروت ومحيطه عبر الانفجار الكارثي، اللبنانيين والنشطاء عامة بمواقع التواصل نظرا لحجم الدمار والخراب الذي أظهرته بدقة عالية كشفت تفاصيل دقيقة لم تعرض من قبل.

هذه الصور نشرها المصور اللبناني أحمد شايندر عبر صفحته في فيسبوك، ولا قت تفاعلا واسعا لأنها صور جوية عالية الدقة.

ساحة الشهداء 360 (حرك الصورة 📲)تظاهرة 2020/08/08 بعد انفجار بيروت. Gepostet von Ahmad Shinder am Sonntag, 9. August 2020

كما نشر شايندر صور جوية مصورة عبر طائرة بدون طيار بتقنية 360 درجة تظهر حجم الضرر الكبير الذي حل بالعاصمة اللبنانية بيروت.

شايندر عرض كذلك لقطات توثق عمليات تنظيف الشوراع وإعادة الإعمار الجارية الآن، بالإضافة إلى صور للاحتجاجات التي تشهدها شوارع بيروت.

مع مثل هؤلاء الشباب نبني وطن ✊🏻🇱🇧 Gepostet von Ahmad Shinder am Dienstag, 11. August 2020

هذا ونشر رائد الفضاء الأمريكي، “كريستوفر كاسيدي”، أيضا صورة فضائية مروعة للعاصمة اللبنانية بيروت، عقب انفجار المرفأ، الأسبوع الماضي.

وعلق “كاسيدي” عبر “تويتر”، قائلا: “أفكر ببيروت اليوم. قلبي يرحل إلى كل أولئك الذين عانوا من المأساة الأخيرة. أرسل المحبة من محطة الفضاء الدولية”.

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020

وقبل أيام، نشرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، صورا خاصة، تكشف حجم الضرر الناجم عن انفجار مرفأ بيروت.

ويشار إلى أنه مساء، الثلاثاء، الماضي شعر سكّان العاصمة اللبنانية وجوارها باهتزاز عنيف لثوان عدّة، تلاه صوت انفجار رهيب أحال مناطق بأسرها من العاصمة ركاماً.

وانفجر 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت مخزنة في أحد مستوجعات مرفأ بيروت، مما أحدث دماراً هائلاً في المرفأ ومحيطه وفي عدد من شوارع العاصمة، وامتدت الأضرار إلى مسافات بعيدة.

وأسفر الانفجار عن سقوط 164 قتيلا ونحو6000 جريح، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة اللبنانية، كما تضررت العديد من المنشآت العامة والخاصة والمستشفيات أيضا وباتت غير صالحة للاستخدام.