“خطوة ذكية لكنها محفوفة بالمخاطر”.. ماذا قالت باحثة إيطالية عن اقتراض عمان ملياري دولار؟

وصفت باحثة إيطالية مختصة في شؤون الخليج بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية القرض الذي طلبته سلطنة عمان من عدة بنود دولية وإقليمية بالخطوة الذكية لكنّها محفوفة بالمخاطر” .حسب قولها

وكتبت الباحثة “سينزيا بيانكو” في حسابها على “تويتر”: “عمان حصلت على قرض بقيمة ملياري دولار من مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية، توقيت مثير للاهتمام لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة تدفع المشروعات لعدة أشهر”.

وأضافت: “أن تسعى مسقط للحصول على قرض من سلة مختلطة، فهي بذلك تريد تقليل القيود الجيوسياسية، خطوة ذكية لكنها ما زالت محفوفة بالمخاطر”.

#Oman secured a $2 bn loan from a group of international & regional banks. Interesting timing to finalize a deal in the works for months. Seeking a loan from a mixed basket #Muscat wants to minimize geopolitical strings attached. Smart but still risky.

https://t.co/sC4tjSDicL — Cinzia Bianco (@Cinzia_Bianco) August 12, 2020

وكانت وكالة “رويترز” نقلت مؤخراً عن مصدرين مطلعين، أن الحكومة العمانية اختارت بنك أبو ظبي الأول وبنك مسقط لترتيب قرض مؤقت بقيمة ملياري دولار تسعى إلى اقتراضه من بنوك دولية وإقليمية.

وبحسب ما نقلته “رويترز” ستحصل عمان على القرض لمدة عام واحد لدعم خزائن الدولة التي تضررت من انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي الناجم عن أزمة فيروس كورونا، على أن يتم تسديده لاحقًا بأموال سيتم جمعها من سندات دولية.