حتى “أموال الزكاة” لم تسلم من “فسدة” الكويت ومفاجأة صادمة أحبطت الكويتيين

في مفاجأة صادمة جديدة ضمن ملف الفساد في الكويت الذي فتح مؤخرا وأثار موجة جدل واسعة بعد القبض على مسؤولين كبار ومشاهير، كشف مصدر كويتي مطلع عن فضيحة جديدة من جرائم الاعتداء على المال العام.

وبحسب صحيفة “القبس” الكويتية فقد تم القبض على مسؤول في بيت الزكاة الكويتي بتهمة حصوله على رشوة نصف مليون دينار كويتي مقابل ترسية مناقصة على إحدى الشركات.

المصدر ذكر للصحيفة المحلية أنه جرى توقيف المسؤول الذي يعمل في مكان يُفترض أن يؤتمن مسؤولوه على حرمة الأموال التي تخص الضعاف والمساكين، بحسب ما نقلته صحيفة “القبس” الكويتية.

واصدر النائب العام الكويتي المستشار ضرار العسعوسي، قرارا أمس بحبس هذا المسؤول، وصاحب الشركة التي رشته، لمدة 21 يوما، مع إحالتهما إلى السجن المركزي، بحسب ذات المصدر

وترجع بداية القصة عند تقدم شركات لمناقصة معلنة في بيت الزكاة بشأن تقديم وجبات غذائية لمحتاجين، حيث تقدمت الشركة الراشية ضمن عدد من الشركات، وجرى إرساء المناقصة عليها”.

وأوضح المصدر لـ”القبس” أن المقابل بلغ “مليون دينار تقريباً، على أن تكون نسبة الفائدة التي تسلم إلى المسؤول المتهم نحو 50%، وهو ما تم بالفعل وقد اكتشف الأمر لاحقاً”.

واعتبر المصدر أن ظهور قضايا الفساد وتزاحمها في الفترة الأخيرة دليل على أمور إيجابية، وتأكيد على أنه لن يفلت أحد من العقاب أياً كان، وأن سيف القانون مصلت على كل من تسول له نفسه أن تمتد يده إلى دينار واحد من المال العام