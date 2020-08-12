الناشطة شيخة الجاسم تكشف تفاصيل حادثة هروب نائب شهير خارج الكويت بعد فضيحة غسيل الأموال وهذا ما قالته؟

كشفت الناشطة والأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم، مصدر معلوماتها التي فجرتها حول هروب نائب حالي في مجلس الأمة خوفاً من المساءلة في قضية غسيل أموال.

وقالت الجاسم في تصريحات صحافية رصدته “وطن”: “وصلنا خبر هروب النائب من عدة جهات عبر “الواتساب”، ولا أكتب خبراً إلا حين أتصل وأتأكد من المصادر التي لديها الخبر اليقين”.

وشددت الجاسم أن ما كشفته كان حقيقياً، وتابعت: “فعلاً هناك نائب هرب، وهو ليس مُتهم، فقط مُشتبه به، وقد يستدعى إلى التحقيق”.

وأضافت الجاسم: “هذا كل ما كتبته، لم أكتب شيئاً آخر ولم أتهم أحداً، وخرج بعض النواب لنفي التهمة عن نفسه رغم أنني لم أتهم أحداً، كل ما كتبته أن النائب أعلن موقفه من طرح الثقة وهو خارج البلد”.

وختمت: “لا علاقة لي فيمن خرج ونفى، لم أوجه اتهاما لشخصه وهو لم ينفِ كلامي أنا، هناك غيري كتبوا عن الأمر أيضاً، لذلك لا علاقة لي به شخصياً بتاتاً”.

د.شيخة الجاسم تكشف عن تفاصيل حادثة هروب نائب حالي خارج الكويت.. وعن مصادر المعلومات@ShaikhaBinjasim

#الاخبار_الحلوه pic.twitter.com/hCJJGLpQsr — الحقيقة (@ALHAKEA) August 12, 2020

وكانت الجاسم قد عنونت تغريدتها حول الأمر بـ”خبر يقهر”، وقالت فيها: “هروب نائب حالي في مجلس الأمة خوفاً من المساءلة في قضية غسيل أموال”.

وأضافت في التغريدة تقول: “ترك الكويت مروراً بقطر إلى إسبانيا في عز زحمة العمل البرلماني والاستجوابات لا وبعد مجدد الثقة بالشيتان (وزير المالية براك الشيتان) وهو بأسبانيا”.

خبر يقهر:

هروب نائب حالي في #مجلس_الأمة خوفاً من المساءلة في قضية #غسيل_أموال

ترك #الكويت مروراً بقطر إلى أسبانيا في عز زحمة العمل البرلماني والاستجوابات لا وبعد مجدد الثقة بالشيتان وهو بأسبانيا

(يكون محلل معاشه يعني) 💸💸 — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) August 7, 2020

وتابعت: “الشعب يريد كشف بالغياب والحضور لأعضاء المجلس مع كشف بأسماء النواب المسافرين هاليومين عشان يعرفون نوابهم عدل”.

الشعب يريد كشف بالغياب والحضور لأعضاء المجلس مع كشف بأسماء النواب المسافرين هاليومين عشان يعرفون نوابهم عدل — شيخة الجاسم (@ShaikhaBinjasim) August 7, 2020

وكان مجلس الأمة قد قرر قبل أيام تشكيل لجنة تحقيق برلمانية برئاسة النائب عودة الرويعي، والنائبة صفاء الهاشم مقرراً، وعضوية النائب شعيب المويزري، للتحقيق في قضية “الصندوق الماليزي”، وما تنطوي عليه من شبهات فساد وغسل أموال و مساس بسمعة البلاد، والتي تورطت فيها شخصيات محلية معروفة، وحدد المجلس مدة شهرين لعمل اللجنة.