الناشطة شيخة الجاسم تكشف تفاصيل حادثة هروب نائب شهير خارج الكويت بعد فضيحة غسيل الأموال وهذا ما قالته؟

كشفت الناشطة والأكاديمية الكويتية شيخة الجاسم، مصدر معلوماتها التي فجرتها حول هروب نائب حالي في مجلس الأمة خوفاً من المساءلة في قضية غسيل أموال.
وقالت الجاسم في تصريحات صحافية رصدته “وطن”: “وصلنا خبر هروب النائب من عدة جهات عبر “الواتساب”، ولا أكتب خبراً إلا حين أتصل وأتأكد من المصادر التي لديها الخبر اليقين”.
وشددت الجاسم أن ما كشفته كان حقيقياً، وتابعت: “فعلاً هناك نائب هرب، وهو ليس مُتهم، فقط مُشتبه به، وقد يستدعى إلى التحقيق”.
وأضافت الجاسم: “هذا كل ما كتبته، لم أكتب شيئاً آخر ولم أتهم أحداً، وخرج بعض النواب لنفي التهمة عن نفسه رغم أنني لم أتهم أحداً، كل ما كتبته أن النائب أعلن موقفه من طرح الثقة وهو خارج البلد”.
وختمت: “لا علاقة لي فيمن خرج ونفى، لم أوجه اتهاما لشخصه وهو لم ينفِ كلامي أنا، هناك غيري كتبوا عن الأمر أيضاً، لذلك لا علاقة لي به شخصياً بتاتاً”.
وكانت الجاسم قد عنونت تغريدتها حول الأمر بـ”خبر يقهر”، وقالت فيها: “هروب نائب حالي في مجلس الأمة خوفاً من المساءلة في قضية غسيل أموال”.
وأضافت في التغريدة تقول: “ترك الكويت مروراً بقطر إلى إسبانيا في عز زحمة العمل البرلماني والاستجوابات لا وبعد مجدد الثقة بالشيتان (وزير المالية براك الشيتان) وهو بأسبانيا”.
وتابعت: “الشعب يريد كشف بالغياب والحضور لأعضاء المجلس مع كشف بأسماء النواب المسافرين هاليومين عشان يعرفون نوابهم عدل”.
وكان مجلس الأمة قد قرر قبل أيام تشكيل لجنة تحقيق برلمانية برئاسة النائب عودة الرويعي، والنائبة صفاء الهاشم مقرراً، وعضوية النائب شعيب المويزري، للتحقيق في قضية “الصندوق الماليزي”، وما تنطوي عليه من شبهات فساد وغسل أموال و مساس بسمعة البلاد، والتي تورطت فيها شخصيات محلية معروفة، وحدد المجلس مدة شهرين لعمل اللجنة.