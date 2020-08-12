الرئيس الايراني يطلق تصريحات “غريبة” بشأن “ابتلاع” السعودية والامارات وقطر لولا ستر الله

أطلق الرئيس الايراني، حسن روحاني، تصريحات “غريبة” قال فيها إن إيران كانت دوما داعمة لدول الخليج في محاولة لتلطيف الأجواء الملتهبة في ظل المحاولة السعودية لشيطنة طهران.

وقال روحاني في تصريحات صحفية خلال اجتماع للحكومة، اليوم الأربعاء، ( لو منحنا الضوء الأخضر لصدام حسين إبان الحرب لاحتل السعودية والامارات وقطر وابتلع كل دول الخليج ). حسب قوله.

وأضاف روحاني مخاطباً دول الخليج بالقول: “إيران تقف إلى جانبكم وأثبتنا ذلك عندما هاجم صدام حسين الكويت، كنا أول من أدان ذلك الهجوم.. إيران دانت هجوم صدام على الكويت قبل إدانة مجلس التعاون الخليجي وساعدنا الشعب الكويتي.. نحن نقف إلى جانب دول المنطقة وندعم السلام الإقليمي”.

وتابع روحاني قائلا: “نقول لبعض دول الجوار إن قوة ايران التسليحية غير موجهة ضدهم.. أقول لبعض دول الجوار في جنوب إيران إن قدرات إيران الدفاعية والتسليحية لصالح كل المنطقة، أسلحتنا للدفاع عن أنفسنا في مواجهة أي اعتداء أجنبي”.

وأضاف: “سلاح إيران ليس موجها ضدكم، واولئك الذين ينهبون أموالكم ويبيعونكم السلاح لقصف جيرانكم والقضاء على الشعب اليمني، هم من يضرونكم وليس إيران”.

وأوضح روحاني أن رفع حظر التسلح سيمكن إيران من بيع وشراء السلاح.

ولفت الرئيس الإيراني إلى أن أي قرار بتمديد حظر التسلح على ايران سيكون انتهاكا صارخا للاتفاق النووي وعلى الدول التي ستدعم القرار تحمل تداعياته.

وتابع قائلا :”نأمل أن تفشل أمريكا في تمرير قرار بتمديد حظر التسلح على ايران”.