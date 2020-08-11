“شاهد” ملياردير أمريكي “ضاقت فيه الدنيا” فأرتدى سروال زوجته كقناع للحماية من كورونا وهذا ما حصل له

أقدمت الشرطة الأمريكية، على إيقاف الملياردير ومنشئ برنامج McAfee “مضاد فيروسات” الكمبيوتر جون مكافى، وذلك بتهمة ارتداء قناع غير مناسب، حيث أقدم على ارتداع سروال زوجته كقناع للحماية من فيروس كورونا.
وقال حساب الملياردير مكافى على صفحته في تويتر، رصدته “وطن” إن الشرطة أوقفته ليس للبس القناع بل لرفضه استبداله بقناع طب معتمد من قبل السلطات، ناشراً صوراً له وهو يرتدي القناع وفي وقت لاحق موقوف لدى الشرطة.
وفي السياق، قال زوجته، إن جون ارتدى قناعاً غاية في الدقة والروعة وعالي الحماية، ولكنها لم تذكر أن القناع لم يكن سوى سروالها الداخلي “السترينج الأسود”.
وحسب آخر إحصائية، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5064171، بزيادة 40522 حالة مقارنة بإحصائها السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 565 ليصل الإجمالي إلى 162407 حالات.
وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 10 أغسطس آب، وذلك بالمقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل هذا الموعد بيوم.