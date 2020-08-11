“شاهد” ملياردير أمريكي “ضاقت فيه الدنيا” فأرتدى سروال زوجته كقناع للحماية من كورونا وهذا ما حصل له

أقدمت الشرطة الأمريكية، على إيقاف الملياردير ومنشئ برنامج McAfee “مضاد فيروسات” الكمبيوتر جون مكافى، وذلك بتهمة ارتداء قناع غير مناسب، حيث أقدم على ارتداع سروال زوجته كقناع للحماية من فيروس كورونا.

وقال حساب الملياردير مكافى على صفحته في تويتر، رصدته “وطن” إن الشرطة أوقفته ليس للبس القناع بل لرفضه استبداله بقناع طب معتمد من قبل السلطات، ناشراً صوراً له وهو يرتدي القناع وفي وقت لاحق موقوف لدى الشرطة.

I was jailed:

Why?

Visited Catalonia just before Europe banned Catalonians from travelling.



Tried to return to Germany and were refused entrance. They demanded we wear masks.



I put on my thong mask.



They demanded I replace it. I refused.



Tussle. Jail. Black eye. Released. pic.twitter.com/B8SW2VBzSm — John McAfee (@officialmcafee) August 11, 2020

RED SCARF SOCIETY UPDATE



I am being detained in Norway.



Trivial issue but waiting for high level beaurocrats to arrive.



Slow bastards, as you know.



To be safe, I'm changing our meeting time to 10:00 tonight.



Munich

HB

As usual.



Our trip so far: pic.twitter.com/BJV76g8k4g — John McAfee (@officialmcafee) August 10, 2020

وفي السياق، قال زوجته، إن جون ارتدى قناعاً غاية في الدقة والروعة وعالي الحماية، ولكنها لم تذكر أن القناع لم يكن سوى سروالها الداخلي “السترينج الأسود”.

وحسب آخر إحصائية، قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إصابات كورونا في البلاد بلغت 5064171، بزيادة 40522 حالة مقارنة بإحصائها السابق، وقالت إن عدد الوفيات زاد بواقع 565 ليصل الإجمالي إلى 162407 حالات.

وسجلت المراكز حصيلتها الجديدة لحالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 10 أغسطس آب، وذلك بالمقارنة بتقريرها السابق الذي صدر قبل هذا الموعد بيوم.