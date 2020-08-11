صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
الهدهد

“شاهد” كويتيان وقحان يثيران غضباً واسعاً بما فعلاه في الشارع العام والشرطة تبحث عنهما!

كتب وطن
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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أثار استفزاز الكويتيين، يظهر به شابان يُرفهان عن نفسيهما بتكسير السيارات في الشارع العام.

 

ويظهر بالفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، شابان يتجولان في سيارتهما بالشوارع العامة، ويُمسك أحدهما عصا غليظة بيده، ويقوم الآخر الذي يقود بالاقتراب من السيارات التي تسير بجوارهما، فيُحطمها الآخر ويُهللان سوياً “كسرتها كسرتها”.

 

ولم يكتفِ الشابان بذلك، بل أصبحا يضربان الأشخاص الذين يسيرون في الطريق، ويضحكان أثناء هروبهما واستكمالهما رحلة الشر العجيبة.

 

وأثار المقطع غضب رواد على مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بسرعة إلقاء القبض عليهم، فكتب فالح المطيري: “اتمني المقطع هذا يوصل لوزارة الداخلية هذولا حيوانات ويبيلهم تأديب ناس ماتخاف الله ومنا الي المباحث الاكترونيه هذولا يستحقون العقاب الشديد عسي ايدك للكسر يا متخلف”.

 

وعلق آخر: “رحم الله المتنبي عندما قال : قوم اذا مس الحذاء وجوههم شكى الحذاء بأي ذنب اهنتني ! شهالأطفال و التربية الوصخة هذي الله يلعنهم”.

 

وكتبت نوال: “شنو هذا وين قاعدين عسى ربي ياخذ بذنب هالناس اللي قاعد يتسلى فيهم حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

وشهدت شوارع الكويت حادثة مُماثلة اليوم، حين قام مواطن بوضع قدمه على نافذة السيارة باتجاه مستخدمي الطريق، وبعد إرسال الصورة إلى المسؤولين بالمرور حيث تم استدعاء قائد المركبة وحجز السيارة.

 

بينما لم يصدر تعليق رسمي بعد من الجهات المسئولة حول الشابان اللذان يتسليان بأذية الناس.

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