بعدما تنبّأ بكارثة مرفأ بيروت .. الفلكي ميشيل حايك يرعب اللبنانيين بتوقعه لما سيحدث منتصف هذا الشهر

بعد وقوع كارثة مرفأ بيروت أعاد رواد مواقع التواصل تداول مقطع للفلكي اللبناني البارز ميشيل حايك توقع فيه حدوث انفجار مدمر في بيروت، قائلاً: “جمر تحت الرماد وأم المعارك في مرفأ بيروت”، ليعود مجدداً ويثير قلق اللبنانيين بتوقع آخر.

الجديد، أن حايك رآى في حديث لصحيفة “لوريان لوجور” الفرنسية، أن حدثًا كبيرًا يتزامن مع “عيد القديسين او عيد العذراء”، الذي يصادف ليل 14- 15 من شهر أغسطس الجاري.

وأكد حايك أنه لا يعرف تحديدًا ما الذي سيحدث لكن هذا الأمر يزعجه كثيرا.

وأضاف: “العاصفة الاقتصادية والصحية اللبنانية تهدأ مع ظهور العواصف الطبيعية في المواسم المقبلة. ولكن حتى ذلك الحين، سيكون الضرر لا يحصى، ولن يسلم شيء، وكما يقول التعبير بشكل جيد، “فإن الأخضر واليابس سوف يتعرضان للتهديد”.

وتابع: “أرى أيضًا صورًا مثيرة للجدل في ثلاثة أماكن: بعبدا، الحكومة والبرلمان مع قاسم مشترك واحد: كلمة الفراغ”.

سبق لحايك أن توقع حايك وفاة الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم، حيث قال: “هناك وجه لبناني في الإمارات سيتصدّر الأخبار”، ليتم الإعلان بعدها بيومين عن وفاتها داخل منزلها في دبي.