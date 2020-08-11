أخبار سارة للعُمانيين ممن تم إنهاء خدماتهم والباحثين عن عمل.. مدير التواصل الحكومي يكشف التفاصيل

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان، صورة أثارت جدلا واسعا تتضمن تصريحاً منسوباً لمديرالتواصل الحكومي بالسلطنة بدر الهنائي قال فيه إن حكومة السلطان هيثم لديها أخبار سارة لمعالجة ملف المنهية خدماتهم والباحثين عن عمل وسنسمع عن ذلك قريباً، بحسب صورة المنشور المتداول.

وبعد جدل كبير اضطر “الهنائي” للرد على ما تم تداوله من حديث منسوب إليه وكتب على صفحته بتويتر في تغريدة رصدتها “وطن” : أشكر الجميع على تفاعلهم مع ما يتم تداوله من حديث منسوب إلي حول مشروع لا يخفى على أحد”

أشكر الجميع على تفاعلهم مع ما يتم تداوله من حديث منسوب إلي حول مشروع لا يخفى على أحد، وجه جلالة السلطان المعظم – حفظه الله – بتأسيسه قبل أكثر من 5 أشهر (نظام الأمان الوظيفي)، وتعكف الجهات المعنية في الحكومة على إنهاء الإجراءات التي تسبق اعتماده. https://t.co/bvxRkx6j8G — بدر بن عبداللّه الهنائي (@BaderHinai) August 11, 2020

وتابع كاشفا تفاصيل هذا المشروع:”وجه به جلالة السلطان المعظم – حفظه الله – بتأسيسه قبل أكثر من 5 أشهر (نظام الأمان الوظيفي)، وتعكف الجهات المعنية في الحكومة على إنهاء الإجراءات”

وكان “المركز الوطني” كشف في وقت سابق أن عدد العاملين في القطاعين العام والخاص حتى نهاية العام الماضي 2019م، بلغ 2,149,830، منهم 1,692,159 وافد.

وتسعى سلطنة عمان من خلال التوجهات الجديدة إلى استيعاب مواطنيها الباحثين عن عمل من خلال استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين، وذلك وفق دعوة سابقة وجهتها وزارة المال للشركات الحكومية.

جدير بالذكر أن وزارة المالية العمانية، دعت مؤخرًا الشركات الحكومية ببدء العمل على استبدال الموظفين الأجانب بعمانيين في “أسرع وقت ممكن” لاستيعاب المواطنين الباحثين عن عمل.

ويقود السلطان هيثم بن طارق مشروعا وطنيا لتغيير وجه السلطنة يبدأ بتعمين الوظائف خاصة الحكومية، وتشغيل الشباب الباحثين عن عمل وحل أزمتهم في أسرع وقت وفق ضوابط وخطة ممنهجة.