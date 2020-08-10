الشيخة انتصار الصباح
الشيخة انتصار الصباح
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“شاهد” شيخة كويتية من العائلة الحاكمة حديث الساعة بسبب فيديو من “الحمام” لـ ابن أخت فجر السعيد

كتب وطن
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أثار فواز عثمان الأمير عضو مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية سابقاً، ونجل شقيقة الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، جدلاً واسعاً في الكويت بعد دفاعه عن الشيخة الكويتية انتصار سالم العلي ابنة العائلة الحاكمة من داخل الحمام عارياً بعد هجوم البعض عليها بسبب تصريحات أطلقتها مؤخرا.

 

وظهر فواز الأمير بفيديو متداول رصدته “وطن”، قال فيه: “اليوم تكلمت الشيخة انتصار عن موضوع الفساد والتكاتف والكويت، وكان للأمانة موضوع وطني، وجاها طعن ماله داعي ومن طباع أهل الكويت”.

 

وتابع فواز الأمير رسالته التي لم ينتظر حتى يرتدي ملابسه لتوجيهها: “آل الصباح، فيهم الصالح وفيهم الطالح، أنا من عائلة السعيد وأمير الجهرا، فينا الصالح وفينا الطالح، والشيخة ما تكلمت إلا عن الفساد والتكاتف”.

 

واستطرد: “لا تنسوا من هي، بنت العم سالم العلي، أبو بيت الزكاة، أمها الشيخة العنود أحمد الجابر، أخت صباح الأحمد، لايجوز أن تنظلم الشيخة انتصار هكذا، في كل عائلة يوجد نصاب، سارق”.

 

وشدد فواز: “محشومة الشيخة والطعن فيها لا يجوز، وسجلت هذا الفيديو قبل يومين والآن سأنشره”.

 

ولم يكترث المغردون برسالته، بقدر ما أثارت طريقة ظهوره الجدل، فكتب مُغرد: “أخبر الأمراء بصدور المجالس يتكلمون، أمراء يتكلمون بالحمامات ما نعرف”.

 

وانتقده آخر قائلاً: “خلصت الاماكن تسجل بحمام ؟ يقول امير الجهراء استريح بس الامير بن صباح وذا على الجهراء الفريح كانو يسمونهم امراء الجهره”.

 

وكتب مُغرد باسم عبدالله: “سقطه قويه لواحد بسنه يتكلم بموضوع وهو مفصخ وينشر الفيديو، من الله سعه اللبس ملابسك وخذ راحتك بفيديو زين ومرتب العجله مو زينه الله يستر عليه وعلينا”.

 

واستنكر مغردون آخرون أن يُطلق فواز الأمير على عائلته مسمى “أمير الجهراء”، واستمروا بمُهاجمته، والتي حاول الرد عليها بأنه كان في حمام السباحة، وطلب من الناشطين عدم ظُلمه.

 

ويأتي ذلك في أعقاب توجيه الشيخة انتصار الصباح، رسالة إلى الشعب الكويتي تُطالبهم خلالها بألا ينساقوا وراء الفتن، حتى لا يكون مصيرهم كمصير لبنان، وما حدث فيها نتيجة “الفساد” والفتن.

 

وقالت الشيخة الكويتية انتصار الصباح بفيديو نشرته عبر “انستجرام”: “اليوم فيديو مافي ابتسامة، ولكن في طلب ورجاء كبر الدنيا، أمس لما دقيت على صديق في لبنان، أسأل عنه وأتحمد له بالسلامة، أول شيء طمني عليه، وبعدين قالي كلمة وحدة، قالي شيختنا حافظوا على ديرتكم، اللي عندنا فتنة إن شاء الله ما تجيكم، من أمس وأنا حزينة على لبنان ولكن خايفة على ديرتي”.

 

ولم تتمالك انتصار الصباح نفسها أثناء الحديث، وتابعت باكية: “لما البعض يتداول إشاعات وأخبار وتكذيب وتشكيك في الكل، هاذول يشككون في هاذول، وإحنا صايرين في النص، ونقرأ ونتفاعل ونتأثر، هذه فتنة”.

 

واستطردت: “ما تستاهل الكويت، وما يستاهلون أهل الكويت، طول الوقت هذا حرامي وهذا مو زين، مين بقالنا زين؟ صرنا نشكك في الكل، وهذا غير صحي لقلبنا ولا لديرتنا”.

 

ووجهت الصباح رجاءها إلى الشعب الكويتي بعدم المساعدة على نشر الفتنة، مضيفة: “رجائي رجاء صغير، يموت الباطل في ترك ذكره، إذا وصلكم مسج تشكيك امحوه، لا ترسلوه لغيركم، خلونا نحافظ على ديرتنا، إذا كل واحد وقف الفتنة عنده من نفسه، صدقوني ماراح تكبر”.

 

الجدير بالذكر أن فواز الأمير، نجل شقيقة الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل فجر السعيد، وكان عضو مجلس إدارة جمعية الجهراء التعاونية  قبل أن يتم فصله بسبب تغريدة حول المساجين المديونين دعا خلالها إلى الوقوف معهم من حلال حملة بيت الزكاة.

 

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