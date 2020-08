“شاهد” شيخة كويتية من العائلة الحاكمة حديث الساعة بسبب فيديو من “الحمام” لـ ابن أخت فجر السعيد

View this post on Instagram

ربي يحفظ الكويت و من سكن عليها و يلطف فينا جميعا و يبعد عنا شرور الفتنة. طلب و رجاء ان تقتلون الباطل عند ترك ذكره. نوقف الفتنة عند بابنا. نوقف تداول الاشاعات و التكذيب و التشكيك. نتعاون لبناء كويت جديدة كويت عظيمة بابنائها. #كويت #الكويت #كويتي_وافتخر #الكويتkuwait #الكويت🇰🇼 #كويتنا