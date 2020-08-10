“شاهد” إلهام الفضالة تنشر مستندات عن حجم ثروتها وقيمة أجورها لتنفي تورطها مع مشاهير “غسيل الأموال”

أثارت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة جدلا واسعا بين متابعيها عقب نشرها مستندات وعقود، عن ثروتها وأجور أعمالها الفنية لتنفي التهم التي وجهها لها البعض عن تورطها في قضية مشاهير الكويت وغسيل الأموال.

واستعرضت “الفضالة” في مقطع فيديو نشرته على حسابها بـ”سناب شات” أجرها عن بعض أعمالها الفنية، التي رأت أنها جيدة وتحقق لها ما يكفيها في إشارة إلى أن عملها في الفن كفيل بأن يجعلها “ثرية”، وذلك في معرض ردها على إحدى الفنانات التي لم تذكر اسمها.

وأظهرت الفنانة الكويتية بالمقطع عقودًا وقعتها مع شركات إنتاج أعمال فنية، وركزت حديثها وكاميرا هاتفها على الأجر الذي تقاضته، مضيفة: “ردًا على كل عيال قراية وكلن يعرفه خيه وإحنا بالكاري مادري ما كاري”.

وتابعت إلهام الفضالة كاشفة عن 3 شركات تعاونت معها وهم عامر الصباح، المجموعة الفنية، ديتونا، موضحة أنها قدمت مسلسلين مع عامر الصباح في 2016 وتقاضت 120 ألف دينار كويتي.

كما كشفت عن أجرها في عمل مع المجموعة الفنية وتقاضت عنه 90 ألف دينار كويتي، أما ديتونا فكان لها عمل معهم بمقابل 60 ألف دينار كويتي.

وأجمعت معظم الردود أن تلك التصريحات مقصود بها الفنانة البحرينية زهرة عرفات التي ظهرت مؤخرًا عبر فضائية atv الكويت وصرحت بأن الفن وحده لا يكفي لشراء البيوت واليخوت، في إشارة منها إلى أن هناك بعض الفنانات الكويتيات متورطات في قضية غسيل الأموال.

وشهدت قضية مكافحة غسيل الأموال بالكويت في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا بعد تشديد السلطات من حملتها ضد متهمين ببضع قضايا من هذا النوع، وضبط بعض المتهمين للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة آخرين بينهم مشاهير، وسط تأكيدات رسمية على محاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضايا.