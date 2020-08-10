بعد ساعات من وفاة مصطفى حفناوي .. اليوتيوبر مي ماهر تُصاب بجلطة في الرئة وإدخالها العناية المركزة

بعد ساعات قليلة من وفاة اليوتيوبر المصري الشهير مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، أعلن عن إصابة اليوتيوبر مي ماهر بجلطة في الرئة.
جاء ذلك وفق إعلان رسمي عبر حساب مي ماهر على إنستغرام:”ادعوا من قلبكم لمى ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة فى الرئة فجأة، وهى دلوقتى فى عناية مركزة.. ادعو لها بالشفاء العاجل يا رب”.
ولم تُكشف مزيد من التفاصيل عن الحالة الصحية لـ”مي ماهر”.
وسارع متابعوها الى التعبير عن تضامنهم معها، داعين لها بالشفاء العاجل .
وتقدم مى ماهر وصفات لأحدث الأكلات العربية والشرقية بطريقة سهلة جذبت الجمهور .
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صلصة الفتة سهلة جدااا .. و ممكن نعملها بسهولة جدا ملعقتين سمنة بلدي مع شوية ثوم نحمرهم ننزل بالخل و بعدها الطماطم ملح و فلفل اسود و شوية سكر صغيرين و نسبكها شوية كتير .. بس انا حبيبت اعملها معاكم بطريقة مميزة جداااا و نستفاد بكل الاطعمه الموجودة في الثوم و الطماطم ❤️ فا هنعمل ايه بقي ؟؟ كنت الفترة الفاتت دي بذاكر كتير زي قولتلكم و عرفت معلومات تخلي صلصتنا طعمها احلي و مميز جدااا.. هنجيب ملعقين سمنة بلدي و ننزل عليها ب شوية ثوم مفروم و ثوم متقطع و ثوم صحيح و نحمرهم و ننزل ب نص كوباية خل و بعدين ننرل بقي ب شوية طماطم حلوين .. شوية مضروبين في خلاط و شوية متقطعين زي السلطة صغيرين و شوية مضروبين بس مش اوي و بعدها نحط ملح و فلفل اسود و سكر و نسبهم علي نار هادية بقي طول وقت تسوية اللحمة .. و ممكن نحط ١ فلفل حامي لو حابين.. و هستني رأيكم فيها بجد ❤️❤️
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كفتة فراخ سهلة جدااا.. هنجيب نص كيلو فراخ بانيه و نقطعها شرايح و نحط عليها بصلة مفرومة ملعقة ملح صغيرة ملعقة فلفل اسود صغيرة نص ملعقة صغيرة من ( بابريكا / ثوم باودر / بصل بودر ) ملعقة بقسماط كبيرة ملعقة كبيرة مستردة .. و نضربهم كلهم مع بعض في الكبة و بعدين نصبع الكفتة او نعملها كور و نحشيها جبنة موزاريلا انا استخدمت جبنة موزاريلا دومتي ال block و بعدين ندخلها الفريزر نص ساعه مش اكتر و بعد انا تخرج نحطها في دقيق و بعدين بيض و لبن عليهم رشة ملح و رشة فلفل اسود و بعدين في الاخر بقسماط بس كدة ى ندخلها الفريزر ١٠ دقايق تاني .. و نقليها في زيت سخن مش مقدوح و منقلبهاش غير اما تمسك نفسها و يكون لونها ذهبي كدة و بتاخد علي النار متوسطة من ١٠-١٣ دقيقة كدة و بالهنا حبايبي جربوها هتعجبكم جداااااا انا واثقة ❤️
يذكر أنه تمّ الإثنين إعلان وفاة مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة.
ولفت المدون محمود عبد المنعم إلى أن مصطفى توفي عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.
ومصطفى الحفناوي يوتيوبر مصري يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا، وكان قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات حتى وفاته.
وتصدر وسم “#مصطفى_حفناوي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر مصر، عقب إعلان وفاة اليوتيوبر المصري الشهير ودونت آلاف التغريدات في نعيه.