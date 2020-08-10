بعد ساعات من وفاة مصطفى حفناوي .. اليوتيوبر مي ماهر تُصاب بجلطة في الرئة وإدخالها العناية المركزة

بعد ساعات قليلة من وفاة اليوتيوبر المصري الشهير مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، أعلن عن إصابة اليوتيوبر مي ماهر بجلطة في الرئة.

جاء ذلك وفق إعلان رسمي عبر حساب مي ماهر على إنستغرام:”ادعوا من قلبكم لمى ماهر ربنا يشفيها ويعافيها، جتلها جلطة فى الرئة فجأة، وهى دلوقتى فى عناية مركزة.. ادعو لها بالشفاء العاجل يا رب”.

ولم تُكشف مزيد من التفاصيل عن الحالة الصحية لـ”مي ماهر”.

وسارع متابعوها الى التعبير عن تضامنهم معها، داعين لها بالشفاء العاجل .

وتقدم مى ماهر وصفات لأحدث الأكلات العربية والشرقية بطريقة سهلة جذبت الجمهور .

يذكر أنه تمّ الإثنين إعلان وفاة مصطفي حفناوي، بعد صراع طويل تحت أجهزة التنفس في الرعاية المركزة.

ولفت المدون محمود عبد المنعم إلى أن مصطفى توفي عقب تشخيصه بجلطة في المخ مكث على أثرها في المستشفى منذ أيام.

ومصطفى الحفناوي يوتيوبر مصري يحظى بشعبية واسعة على منصات السوشيال ميديا، وكان قد تعرض للإصابة بسبب تشخيص طبي خاطئ مما عرضه لمضاعفات شديدة للجلطة، رقد على إثرها في غيبوبة داخل إحدى المستشفيات حتى وفاته.

وتصدر وسم “#مصطفى_حفناوي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر مصر، عقب إعلان وفاة اليوتيوبر المصري الشهير ودونت آلاف التغريدات في نعيه.