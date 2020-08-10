برلماني فرنسي يخرج عن طوره ويهاجم “ولدنة” ابن سلمان ويطالب والده العجوز ان يكف عن الاستفزاز

وجه نائب في البرلمان الفرنسي، انتقادات شديدة لتصرفات المملكة العربية السعودية في الشرق الأوسط، محذراً من مغبة زعزعتها للمنطقة، وذلك في إطار تعليقه على نبأ طلب السعودي من أمريكا غزو قطر.

وقال جوليان بورووشيك، وهو طبيب ونائب برلماني عن حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الجمهورية إلى الأمام”: “بحسب “ فورين بوليسي”، طلبت السعودية يوم 6 يونيو 2017 الإذن من الولايات المتحدة لغزو قطر منذ 1944، يشيرُ تاريخ 6 من يونيو/ حزيران إلى الحرية والسلام… فالمرجو من السلطات السعودية عدم إهانة التاريخ بزعزعة استقرار الشرق الأوسط”.

Selon @ForeignPolicy : le 6 juin 2017, l’#arabiesaoudite aurait demandé l’autorisation aux USA d’envahir le #Qatar. Depuis 1944, le 6 juin évoque #liberte et #paix. Merci aux autorités saoudiennes de ne pas insulter l’histoire en déstabilisant le moyen-orient ! #stopprovocation — Julien Borowczyk (@JulienBorowczyk) August 9, 2020

كما وجه النائب البرلماني الفرنسي رسالة إلى السلطات السعودية عبر الهاشتاغ التالي: #أوقفوا الاستفزاز.

الجدير ذكره، أن تاريخ 6 من يونيو/حزيران عام 1944، الذي يتحدث عنه النائب الفرنسي، هو التاريخ الذي تم فيه إنزال قوات الحلفاء على شواطئ النورماندي الفرنسية أثناء الحرب العالمية الثانية.

وكانت مجلة “فورين بوليسي”، قالت في وقت سابق، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اقترح على دونالد ترامب يوم 6 يونيو/حزيران عام 2017 “غزو” دولة قطر وذلك بعد يوم واحد من فرض الرياض وأبوظبي والمنامة والقاهرة حصاراً على الدوحة، الأمر الذي رفضه الرئيس الأمريكي بشكل قاطع.