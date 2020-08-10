جماعة اصحاب الكهف تزعم تنفيذ هجوم على معبر جريشان الحدودي مع الكويت
جماعة اصحاب الكهف تزعم تنفيذ هجوم على معبر جريشان الحدودي مع الكويت
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الجيش الكويتي يفضح جماعة عراقية مسلحة نشرت فيديو لهجوم دمّر معدات عسكرية أميركية

كتب وطن
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كشف الجيش الكويتي حقيقة ما أعلنته جماعة عراقية مسلحة غير معروفة تُطلق على نفسها (أصحاب الكهف) مسؤوليتها عن هجوم على الحدود الكويتية الشمالية مع العراق، ونشرت مقطعا مصورا يظهر فيه انفجار عن بعد، زاعمةً تدمير معدات عسكرية أميركية وأجزاء كبيرة من معبر جريشان الحدودي.

ونفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما تم تداوله حول الهجوم على الحدود الكويتية الشمالية، مؤكدة أن الحدود مستقرة وآمنة.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت عن مصدر أمني عراقي بوقوع انفجار قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت، لافتةً إلى أن التفجير استهدف قاعدة أميركية.

وتداول مغردون مقطع فيديو مصغر منسوب لجماعة “أصحاب الكهف” تبنت فيه التفجير.

كما نفت قيادة العمليات المشتركة بالعراق أن يكون معبر جريشان على الحدود العراقية الكويتية قد تعرض لهجوم أو عمل تخريبي.

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