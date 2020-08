الجيش الكويتي يفضح جماعة عراقية مسلحة نشرت فيديو لهجوم دمّر معدات عسكرية أميركية

كشف الجيش الكويتي حقيقة ما أعلنته جماعة عراقية مسلحة غير معروفة تُطلق على نفسها (أصحاب الكهف) مسؤوليتها عن هجوم على الحدود الكويتية الشمالية مع العراق، ونشرت مقطعا مصورا يظهر فيه انفجار عن بعد، زاعمةً تدمير معدات عسكرية أميركية وأجزاء كبيرة من معبر جريشان الحدودي.

— Syria & Iraq News (@SyriaIraqNews) August 10, 2020