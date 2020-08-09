هذا ما تجنيه الكويت من العمالة الوافدة.. “شاهد” فيديو كارثي يرصده مواطن كويتي يثير ضجة واسعة!

وجه الشاعر الكويتي حامد زيد تحذيراً إلى محبي السمك، بسبب الكارثة التي رصدها في منطقة صباح الأحمد السكنية، بمحافظة الأحمدي.

وقال زيد بفيديو رصدته “وطن”: “لأهل السمك والذين يحبونه ولرقابة السمك، هناك ظاهرة لاحظتها مؤخراً في منطقة صباح الأحمد السكنية، هناك من رمى سمك البلطي في مستنقع لمياه المجاري، وتكاثر السمك بأعداد هائلة جداً، في مياه الصرف الصحي”.

وتابع: “الغريب أنني رصدت مجموعة من الوافدة الهندية تقوم بتعبئة كميات كبيرة من سمك البلطي، بدون أن يأكلونه، بل يقومون ببيعه للمطاعم، وهو غير صالح للأكل، كله ملوث”.

واستعرض زيد كميات كبيرة من السمك تتناثر نافقة على اليابسة، وقال: “هنا السمك نافق ميت، بسبب التلوث، لذا انتبهوا من السمك البلطي الذي يباع في الأسواق خلال اليومين القادمين”.

رسالة لأكالين سمك البلطي ، التأكد من مصدرها قبل الشراء pic.twitter.com/jBenGLFac9 — 🇰🇼AbdulKhoderالصراف (@bo3yali) August 8, 2020

الجدير بالذكر أن ظاهرة نفوق الأسماك على شواطئ الكويت ليست جديدة، وقد أكدت الحكومة الكويتية أن البلاد تعاني نسبة التلوث المرتفعة التي تضرب البيئة البحرية الكويتية.

مجارير #مدينه_صباح_الاحمد الملوثه يتكاثر فيها سمك البلطي بأعداد كثيره وأحجام كبيره والبنقاليه يأخذون الاسماك ويبيعونها لمحلات السمك فنرجوا الحذر يا أخوان #سوق_السمك pic.twitter.com/I46OH3xmeI — م.محمد خالد المشعان (@ALMASHAANMOH) August 8, 2020

وأكد فيصل بوعليان، نائب مدير إدارة تلوث المياه. رئيس قسم رصد تلوث المياه في الهيئة العامة للبيئة، في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية بأن البيئة البحرية في الكويت تواجه تحديات صعبة، وأن المجارير ومياه الصرف الصحي والتلوث بالنفط من أكثر مسببات التلوث البحري التي تحدث أضراراً كبيرة بالكائنات البحرية، وتعتبر من أهم العوامل المسببة لحدوث ظاهرة نفوق الأسماك.