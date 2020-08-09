محمد بن سلمان في حالة “هيجان وجنون” .. علياء الحويطي تفضح خطة لخطفها وتصفيتها

يبدو أنّ ولي العهد السعودي يمرّ بمرحلةٍ حرجةٍ في ظلّ الإنباء المتواترة عن نيته تولي الحكم، ويسعى للتخلص من كلّ من يرى فيه معارضاً مؤثراً على توجهاته.

وفي هذا السياق، كشفت علياء أبو تايه الحويطي الناشطة السعودية البارزة والمنتمية لقبيلة الحويطات والتي تعيش في لندن، عن وصولها خبر من داخل السعودية برغبة النظام السعودي اما تصفيتها او خطفها.

وحمّلت “الحويطي” سلامتها الشخصية لولي عهد السعودي محمد بن سلمان شخصياً، ولنظامه الذي وصفته بـ”المجرم” ولرجال السفارة السعودية بلندن.

وقالت في تغريدةٍ بــ”تويتر”:” يبدو ان النظام مستنفر ومحمد بن سلمان يُحضر للملك ولا يريد منغصات”.

وأعادت الناشطة علياء الحويطي نشر بعض التهديدات التي تصلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أنها تأخذها على محمل الجد وتزوّد السلطات اللندنية بها أولاٍ بأوّل.

🛑عاجل:

وصلني الآن خبر من الداخل، برغبة النظام اما تصفيتي او خطفي وأحمل سلامتى الشخصيه لمحمد بن سلمان شخصياً ، ولنظامه المجرم ولرجال السفاره السعوديه بلندن، يبدوا ان النظام مستنفر ومحمد بن سلمان يُحضر للملك ولايريد منغصات @oamaz7 https://t.co/c5bW9eJdhD — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) August 8, 2020

يأتي ما كشفته الناشطة “الحويطي” مع قضية ضابط الاستخبارات السعودي السابق، سعد الجبري الذي كشف أن “فرقة اغتيال” سافرت من المملكة إلى كندا “في محاولة لقتله”، بعد أيام فقط من مقتل الإعلامي جمال خاشقجي “على يد أفراد من نفس المجموعة”.