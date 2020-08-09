شاب يتحرش بفتاة
شاب يتحرش بفتاة
حياتنا

كاميرات مراقبة بالكويت تفضح حارس أمن وهو يتحرش بفتاة ويحرّضها على الفسق والفجور .. لم يتركها في حالها!

كتب وطن
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فضحت كاميرات المراقبة المثبتة في إحدى الجمعيات حارس الأمن وكشفت كيف تحرش بفتاة لم تتجاوز العشرين من عمرها وحرّضها على الفسق والفجور.

وقال مصدر أمني إن الفتاة توجهت مع والدها إلى أحد المخافر الكائنة في محافظة مبارك الكبير، وقدمت بلاغاً ضد الحارس .بحسب “الراي”

وذكرت المشتكية أن موظف الأمن والسلامة في إحدى الجمعيات تحرش بها، ولم يتركها في حالها، بل لاحقها من مكان إلى آخر، كما أفصح لها عن رغبته في الحصول على رقم هاتفها، ما اضطرها إلى الخروج من المكان، والتوجه إلى والدها وإخباره بما حصل.

وتم ضبط المتهم وحجزه عن أمر جهات التحقيق على ذمة القضية المسجلة بحقه.

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