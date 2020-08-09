فيديو رقص محمد عساف مع عروسه يشعل المواقع .. متابعوه تفاجؤوا بزفافه في دبي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بمفاجأة الفنان الفلسطيني محمد عساف “محبوب العرب” زفافه على فتاة فلسطينية من خارج الوسط الفني .

وانتشرت مقاطع مصوّرة من حفل الزفاف، أظهرت محمد عساف وهو يرقص مع عروسه، في حفلٍ يبدو أنّه اقتصر على عدد قليل من المقربين بسبب فيروس كورونا .

وكان اول من كشف خبر زفاف محمد عساف، المغني الشعبي الفلسطيني قاسم النجار.

ونشر “النجار” صورة جمعته بـ”عساف” وهنأه بالزواج، وقال في تعليقه: ”وأخيرا خبر حلو بالـ2020 أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه بارك الله لكما وجمع بينكما على الخير والسعادة“.

و اخيرا خبر حلو بال 2020 ♥️ابارك لصديقي واخي محمد عساف بمناسبة زواجهبارك الله لكما و جمع بينكما على الخير و السعادة Gepostet von ‎Qasem Al-Najjar قاسم النجار‎ am Sonntag, 9. August 2020

وبحسب الأنباء فإنّ زفاف محمد عساف تمّ في دبي بالإمارات، وحضره والداه .

وتشير تلك الأنباء، إلى أن عروس محمد عساف تحمل الجنسية الفلسطينية وتُدعى ريم عودة.

يذكر أنّ محمد عساف انفصل عن الإعلامية الفلسطينية لينا القيشاوي بعد خطبة استمرت لأشهر قليلة، حينما كانت تقدم برنامجاً على قناة فلسطينية محليّة.

ولاحقاً، انضمت لينا القيشاوي إلى قناة الجزيرة القطرية لتقدم برنامج “هذا الصباح” .

وفاز محمد عساف بلقب برنامج “ارب آيدول” في موسمه الثاني.