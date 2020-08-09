شهادات عُمانية للتاريخ.. الإمبراطورية العمانية “تحرق دم” عيال زايد في أقوي وثائقي تعرضه الجزيرة عن سواحل عُمان

تصدر وسم “#الإمبراطورية_العمانية” الترند العماني في موقع تويتر خلال وقت قياسي، وذلك عقب عرض فيلم وثائقي قصير بعنوان سواحل عمان على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية.
نخنُ في عمان ولا زلنا في كل يوم نستكشف عظمة عمان وتاريخها العظيم والمشرف. هذا البرنامج لا يعدُ إلا قطرة من بحر من تاريخنا الضخم والتي لا تستوعبة المجلدات والموسوعات ولا البرامج الثقافية. #الامبراطوريه_العمانيه #سلطنة_عمان pic.twitter.com/8XyqGxtu5h
— jamalalmandhri (@jamalalmandhri) August 9, 2020
وشارك في الفيلم الذي يروي قصة “الإمبراطورية العمانية”، مؤرخون وأكاديميون عمانيون.
#سواحل_عمان – وثائقي يروي قصة الإمبراطورية العمانية https://t.co/Sd17aT6l20
— قناة الجزيرة (@AJArabic) August 9, 2020
وعرضت الجزيرة عبر وثائقي “إمبراطورية عمان” خرائط قديمة لحدود السلطنة، إبان أوج ازدهارها حتى سواحل فارس وباكستان وساحل الإمارات حاليا، إضافة إلى القرن الأفريقي.
درس عصري ومعلومات جدا قيمة
مشاهدة ممتعة 🌹#الامبراطوريه_العمانيه pic.twitter.com/MuoU1z3pYO
— 🌹Al-Husaini🌹 (@100sultan001) August 9, 2020
#الامبراطوريه_العمانيه العظيمة برغم أنف
من عنده اعتراض او أدنى شك. 🇴🇲 ❤️#عُمان تاريخ يحكى.. و شواهد حية. #سلطنة_عمان pic.twitter.com/j2Z8URUNHG
— 👑قابوس نور الوطن👑 (@bint_qaboos2) August 9, 2020
وشارك آلاف العمانيون عبر وسم “#الإمبراطورية_العمانية” حتى أنه تصدر التريند العماني بتويتر، خلال دقائق عقب بث قناة “الجزيرة” للحلقة.
فخور بمشاركة عمي الأديب أحمد الفلاحي #الامبراطوريه_العمانيه pic.twitter.com/wtEpN4MMaf
— ﮼عُمير،الفلاحي (@Ome9r) August 9, 2020
الشخص إلي خايف على علاقته مع بلد الجوار وعن يزعلوا!!..مولانا كان يزورهم وفي يده هذي الساعة وهوه في بلادهم يفتخر بالإمبراطورية. عمانيين ضحوا بأرواحهم عشان هذا التاريخ ويجي واحد صعلوك ينسبه له في يوم وليلة.. #الامبراطوريه_العمانيه pic.twitter.com/GtAroQ0mX2
— ﮼محمد،الفارسي🇴🇲 (@Alfarsimoha) August 9, 2020
تغريدتك أفتقدت الكثير من الفصاحة، لا الوقت ولا الموقف مناسبان لوجة النظر هذه.
ولا تغتر بكمية الاعجابات على هكذا تغريدة، فكلنا يعلم من أين تصدر التعليمات. @sjadad1#الامبراطوريه_العمانيه pic.twitter.com/Nd26tmKdlo
— نايف الرواس (@BO0bCsHI10zN0ph) August 9, 2020
كما استعرض الوثائقي دور الاستعمار البريطاني، في تغذية الانقسامات الداخلية في عمان الممتدة شرقا وغربا، حتى الوصول إلى تقسيمها وتلاشي قوتها.
#الامبراطوريه_العمانيه خرائط تاريخية توضح حدود الإمبراطورية العمانية العظيمة يحق لكل عماني وعربي وكل مسلم الفخر والاعتزاز بهذا التاريخ والامجاد العظيمة pic.twitter.com/fmPfW5w1qG
— Muscat (@Muscat18032357) August 9, 2020
الامبراطوريه العمانيه :
تاريخ عمان اقوى قوة في المحيطات عمان التاريخ والاصاله عمان العادله المنصفه عمان المحايدة عمان التي لم تعتدي على جيرانها عمان التي لاتقاطع اصدقائها عمان الي تسامح من يعاديها عمان التاريخ نفسه من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.#الامبراطوريه_العمانيه pic.twitter.com/SOHBe2WSwZ
— محمد/هيثم بن طارق🌹 (@ameer_al_andlos) August 9, 2020
وشكلت سلطنة عمان بين أواسط القرن السابع عشر وأواسط القرن العشرين إمبراطورية، امتدت من زنجبار (الواقعة حاليا ضمن نطاق تنزانيا) شرقي أفريقيا إلى جنوب باكستان.
وشكل هذا الوثائقي مصدر إزعاج كبير للذباب الإماراتي ومحركيه، وتم مهاجمته صراحة من قبل إعلاميين ومغردين بارزين محسوبين على ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، نظرا لكشفه حقيقة الإمارات ومزاعم عيال زايد المفبركة حول تاريخها.
حينما تتكلم عن تاريخ #الإمبراطورية_العمانية الممتد لأكثر من 5000 سنة حاول أن تتمالك نفسك قليلا و تبعد عن احلام دولتك التي نشأت قبل 270 عام و قامت بدعم صهيوني على دماء المسلمين
* هذي الخارطة موجودة في كتاب ( خريط ببلاش )
https://t.co/i9dcQ5rAiD
— الشيخ عارف #شواهين_عمان (@Shaikh_Aref70) August 9, 2020
عناوين الصُحف في بداية السبعينيات: دولة جديدة في الخليج العربي. هذا جزء من التاريخ وتناوله ليس بالضروري إساءة لأحد، ولكن هناك فقط من يتحسس كثيرًا.#الامبراطوريه_العمانيه#سواحل_عمان pic.twitter.com/suXObUaCHS
— مُخـتلِف (@different_ahm) August 9, 2020