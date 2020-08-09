شهادات عُمانية للتاريخ.. الإمبراطورية العمانية “تحرق دم” عيال زايد في أقوي وثائقي تعرضه الجزيرة عن سواحل عُمان

تصدر وسم “#الإمبراطورية_العمانية” الترند العماني في موقع تويتر خلال وقت قياسي، وذلك عقب عرض فيلم وثائقي قصير بعنوان سواحل عمان على شاشة قناة “الجزيرة” القطرية.

نخنُ في عمان ولا زلنا في كل يوم نستكشف عظمة عمان وتاريخها العظيم والمشرف. هذا البرنامج لا يعدُ إلا قطرة من بحر من تاريخنا الضخم والتي لا تستوعبة المجلدات والموسوعات ولا البرامج الثقافية. #الامبراطوريه_العمانيه #سلطنة_عمان pic.twitter.com/8XyqGxtu5h — jamalalmandhri (@jamalalmandhri) August 9, 2020

وشارك في الفيلم الذي يروي قصة “الإمبراطورية العمانية”، مؤرخون وأكاديميون عمانيون.

وعرضت الجزيرة عبر وثائقي “إمبراطورية عمان” خرائط قديمة لحدود السلطنة، إبان أوج ازدهارها حتى سواحل فارس وباكستان وساحل الإمارات حاليا، إضافة إلى القرن الأفريقي.

وشارك آلاف العمانيون عبر وسم “#الإمبراطورية_العمانية” حتى أنه تصدر التريند العماني بتويتر، خلال دقائق عقب بث قناة “الجزيرة” للحلقة.

الشخص إلي خايف على علاقته مع بلد الجوار وعن يزعلوا!!..مولانا كان يزورهم وفي يده هذي الساعة وهوه في بلادهم يفتخر بالإمبراطورية. عمانيين ضحوا بأرواحهم عشان هذا التاريخ ويجي واحد صعلوك ينسبه له في يوم وليلة.. #الامبراطوريه_العمانيه pic.twitter.com/GtAroQ0mX2 — ‏ ﮼محمد،الفارسي🇴🇲 (@Alfarsimoha) August 9, 2020

تغريدتك أفتقدت الكثير من الفصاحة، لا الوقت ولا الموقف مناسبان لوجة النظر هذه. ولا تغتر بكمية الاعجابات على هكذا تغريدة، فكلنا يعلم من أين تصدر التعليمات. @sjadad1#الامبراطوريه_العمانيه pic.twitter.com/Nd26tmKdlo — نايف الرواس (@BO0bCsHI10zN0ph) August 9, 2020

كما استعرض الوثائقي دور الاستعمار البريطاني، في تغذية الانقسامات الداخلية في عمان الممتدة شرقا وغربا، حتى الوصول إلى تقسيمها وتلاشي قوتها.

#الامبراطوريه_العمانيه خرائط تاريخية توضح حدود الإمبراطورية العمانية العظيمة يحق لكل عماني وعربي وكل مسلم الفخر والاعتزاز بهذا التاريخ والامجاد العظيمة pic.twitter.com/fmPfW5w1qG — Muscat (@Muscat18032357) August 9, 2020

الامبراطوريه العمانيه : تاريخ عمان اقوى قوة في المحيطات عمان التاريخ والاصاله عمان العادله المنصفه عمان المحايدة عمان التي لم تعتدي على جيرانها عمان التي لاتقاطع اصدقائها عمان الي تسامح من يعاديها عمان التاريخ نفسه من زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.#الامبراطوريه_العمانيه pic.twitter.com/SOHBe2WSwZ — محمد/هيثم بن طارق🌹 (@ameer_al_andlos) August 9, 2020

وشكلت سلطنة عمان بين أواسط القرن السابع عشر وأواسط القرن العشرين إمبراطورية، امتدت من زنجبار (الواقعة حاليا ضمن نطاق تنزانيا) شرقي أفريقيا إلى جنوب باكستان.

وشكل هذا الوثائقي مصدر إزعاج كبير للذباب الإماراتي ومحركيه، وتم مهاجمته صراحة من قبل إعلاميين ومغردين بارزين محسوبين على ولي عهد ابوظبي محمد بن زايد، نظرا لكشفه حقيقة الإمارات ومزاعم عيال زايد المفبركة حول تاريخها.

حينما تتكلم عن تاريخ #الإمبراطورية_العمانية الممتد لأكثر من 5000 سنة حاول أن تتمالك نفسك قليلا و تبعد عن احلام دولتك التي نشأت قبل 270 عام و قامت بدعم صهيوني على دماء المسلمين * هذي الخارطة موجودة في كتاب ( خريط ببلاش )

https://t.co/i9dcQ5rAiD — الشيخ عارف #شواهين_عمان (@Shaikh_Aref70) August 9, 2020