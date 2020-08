“شاهد” ناسا تكشف ما جرى وتنشر خريطة تظهر حجم الأضرار التي خلفها انفجار مرفأ بيروت

نشرت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء، خريطة بيانات تكشف حجم الدمار الناجم عن الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي الرابع من أغسطس، مخلفاً وراءه أكثر من 220 قتيلاً وآلاف المصابين والمفقودين.

واستخدم فريق التصوير والتحليل المتقدم السريع التابع للوكالة، وبالتعاون مع مرصد الأرض في سنغافورة، بيانات الرادار المشتقة من الأقمار الصناعية ذات الفتحة الاصطناعية، لرسم خريطة الضرر الناجم عن انفجار بيروت، حيث تستخدم بيانات الرادار الفضائي التابعة لوكالة ناسا لإظهار التغيرات في سطح الأرض قبل وبعد وقوع أي حدث كبير كالبراكين والزلازل.

A @NASAJPL team, in collaboration with @EOS_SG, used satellite-derived data to map the likely extent of damage from the Aug. 4 explosion in Beirut. Maps like this one can help identify badly damaged areas where people may need assistance: https://t.co/osF7y1tOQ3 pic.twitter.com/mamSfRGK4Q

— NASA (@NASA) August 8, 2020