“شاهد” كيف منعت طواقم الإطفاء كارثة في الجهراء بالكويت .. هذا سببها

نجحت طواقم الإطفاء الكويتية في منع كارثة بعد سيطرتها على حريقٍ هائل اندلع بعد انقلاب صهريج لنقل الوقود بعد انقلابه على طريق الجهراء.
عاجل / اندلاع حريق ضخم في #الجهراء pic.twitter.com/TQsE2lQz6v
— الجهراء اليوم 🇰🇼 (@aljjahra_q8) August 9, 2020
وتمكنت 5 فرق إطفاء من السيطرة على الحادث بسرعة قياسية رغم انتشار ألسنة اللهب التي طالت 3 مركبات وأشجار على جانب الطريق.
وأسفر الحادث عن اصابة قائد الصهريج وهو وافد من احدى الجنسيات العربية وتم نقله للعلاج في المستشفى.
عاجل / اندلاع حريق ضخم في #الجهراء pic.twitter.com/TQsE2lQz6v
— الجهراء اليوم 🇰🇼 (@aljjahra_q8) August 9, 2020
فيديو / حريق هائل في الجهراء. pic.twitter.com/OIZ8fCimiq
— المجلس (@Almajlliss) August 9, 2020