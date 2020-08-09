حريق الجهراء في الكويت
حريق الجهراء في الكويت
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“شاهد” كيف منعت طواقم الإطفاء كارثة في الجهراء بالكويت .. هذا سببها

كتب وطن
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نجحت طواقم الإطفاء الكويتية في منع كارثة بعد سيطرتها على حريقٍ هائل اندلع بعد انقلاب صهريج لنقل الوقود بعد انقلابه على طريق الجهراء.

وتمكنت 5 فرق إطفاء من السيطرة على الحادث بسرعة قياسية رغم انتشار ألسنة اللهب التي طالت 3 مركبات وأشجار على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن اصابة قائد الصهريج وهو وافد من احدى الجنسيات العربية وتم نقله للعلاج في المستشفى.

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