“شاهد” كلمة نارية لأمير قطر خلال المؤتمر الدولي لدعم لبنان.. هذا ما قاله في خطاب حمل رسائل عديدة

أشاد العديد من النشطاء والمحللين بكلمة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مؤتمر المانحين في باريس، والذي أعلن فيه مساهمة بلاده بـ50 مليون دولار لمساعدة لبنان.

وقال الشيخ تميم في كلمته إن قطر سارعت -شعبا ومؤسسات- إلى تلبية نداء الأشقاء في لبنان، وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لهم بما قيمته 50 مليون دولار، إسهاما منها في عمليات الإغاثة والتخفيف من معاناة الشعب اللبناني لتجاوز ظروفه البالغة الصعوبة.

وأضاف أن بلاده استجابت لما يمليه عليها واجبها الإنساني، وما يترتب على أواصر الأخوة من تضامن ووفاء بواجبها والتزامها بدعم لبنان، وسوف تعلن في الأيام المقبلة عن مساهمتها في إعادة إعمار بيروت من خلال البرامج التي سيتم إقرارها.

كما أشار الشيخ تميم إلى أن قطر أوفدت فريقا مجهزا من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية، وأنشأت مستشفيات ميدانية بُعيد وقوع كارثة مرفأ بيروت.

وقال أمير قطر في كلمته إنه ليس بوسع لبنان تجاوز هذه الأزمة بمفرده، مؤكدا أن مواجهة الأزمة التي يعيشها لبنان رهن بتعزيز الوحدة الوطنية وتكثيف الجهود الحكومية.

وطلب ترك الحوار بشأن القضايا الداخلية اللبنانية للشعب اللبناني وقواه الحية.

وينعقد مؤتمر المانحين حاليا في باريس عبر الفيديو، بمشاركة العديد من قادة ورؤساء العالم، وبرعاية من الأمم المتحدة، بهدف جمع مساعدات للشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الجاري.

وكان أمير قطر قد أصدر يوم أمس الأول الجمعة، توجيهات عاجلة لمساعدة الشعب اللبناني، بعد الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت وهز أرجاء العاصمة اللبنانية.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، وجه أمير قطر، الأربعاء الماضي، بإرسال مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، تحمل على متنها مساعدات وإمدادات طبية عاجلة، ومستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل لعلاج المصابين جراء انفجار مرفأ بيروت.