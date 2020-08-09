“شاهد” حريق جديد وسط بيروت ومخاوف من كارثة جديدة.. ماذا يحدث في لبنان؟

أفاد التلفزيون اللبناني الرسمي باندلاع حريق جديد وسط العاصمة بيروت، ما نشر الذعر بين اللبنانيين على مواقع التواصل وسط كخاوف من كارثة جديدة عقب انفجار المرفأ الذي تسبب بطامة كبرى.

وفي هذا السياق قال التلفزيون اللبناني، إن حريقا اندلع عند مدخل ساحة البرلمان بوسط بيروت، دون الكشف عن سببه أو أي تفاصيل أخرى، مضيفا أن المحتجين يحاولون اختراق منطقة محاطة بسياج.

Affrontements entre manifestants et forces de sécurité près du parlement du #Liban

L'armée affirme qu'elle "traitera de manière appropriée" ceux qui recourent à la violence et aux dommages aux biens publics. L'armée appelle à manifester pacifiquement.#Beirut#بيروت pic.twitter.com/HOUHzFtRuG — Focus sur l'Iran (@focus_sur_iran) August 9, 2020

وتجددت اليوم، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، اشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين غاضبين متظاهرين ضد الحكومة على خلفية الانفجار المدمر في مرفأ بيروت.

من جانبها أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بأن مواجهات عنيفة تدور حاليا بين قوى الأمن ومتظاهرين في محيط مجلس النواب، مؤكدة أن المحتجين يرشقون عناصر الأمن بالحجارة، فيما استخدمت قوى الأمن قنابل مسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وذكرت قناة “لبنان 24” أن عددا من المتظاهرين يحاولون اختراق الحاجز الأمني والوصول إلى ساحة النجمة والمجلس، مشيرة إلى استخدام مفرقعات خلال المواجهات.

من جانبها، لفتت قناة “LBCI” إلى تزايد أعداد المتظاهرين وسط العاصمة واندلاع حرائق صغيرة في عدد من الشوارع، فيما يحاول المحتجون خلع الحواجز الحديدية، مضيفة أن قوى الأمن استخدمت قنابل الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين.