سعودية “تغلب الشيطان” وما فعلته بزوجها طوال “9” أشهر استفزه ودفعه لتطليقها وهذا ما جرى!

اكتشف مواطن سعودي أن زوجته المُعلمة، نجحت على مدار 9 أشهر كاملة، في استنساخ محادثات “واتسآب” الخاصة به ونقلها إلى هاتفها المحمول، بغرض التجسس عليه وقراءة محادثاته الخاصة.

وحين اكتشف الزوج المفاجأة الصادمة، اعتبر أن ما فعلته زوجته جريمة معلوماتية، وقرر تطليقها وعدم إبلاغ الشرطة عنها، بعدما توصل إلى حل ودي بينهما، بحسب مانقلت صحيفة “عكاظ”.

بينما طلبت الزوجة تسوية بعض المتطلبات المالية بينهما قبل حصولها على الطلاق.

وقال المستشار القانوني المحامي خالد أبو راشد لإن ما أقدمت عليه الزوجة من استنساخ الواتساب الخاص بزوجها جريمة معلوماتية مكتملة الأركان وعقوبتها السجن مدة عام والغرامة 500 ألف ريال وفق المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.

وقال إن النظام لم يستثن أي روابط أسرية أو زوجية، إذ يعتبر اختراق الجوال من قبل أي زوج أو زوجة أو أب أو أخ جريمة معلوماتية بغض النظر عن الروابط الأسرية.