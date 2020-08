“شاهد” الأردن على شفا ثورة بسبب الفقر والبطالة والملك عبدالله الثاني “يتفشخر” بإرسال مساعدات للبنان

أبدى ناشطون أردنيون غضبهم واستيائهم من إعلان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، عن إرسال مساعدات للبنان بينما الشعب الأردني يعاني الفقر والبطالة والمظاهرات تجدد من حين لآخر بالعاصمة عمان للمطالبة بإصلاحات اقتصادية بسبب تردي الأوضاع المعيشية.

وقال الملك عبدالله الثاني في كلمة له أثناء مشاركته في المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي دعت لها فرنسا، إن الأردن قام بإرسال مساعداتٍ طبيةٍ، ومستشفىً ميداني، ومواد إغاثية أخرى.

كلمة جلالة الملك عبدالله الثاني خلال المؤتمر الدولي حول تقديم المساعدة والدعم لبيروت والشعب اللبناني #الأردن #لبنان

Remarks by His Majesty King Abdullah II during the virtual International Conference to Provide Assistance and Support to Beirut and the L… pic.twitter.com/0PcgdxgDAY

