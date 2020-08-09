“الأمر في غاية الخطورة”.. أول تعليق قطري على طلب “عجوز السعودية” الملك سلمان غزو الدوحة!

في أول تعليق قطري على ما نشرته مجلة “فورين بوليسي”، بشأن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحاً سعودياً لغزو قطر، عبرت الدوحة عن صدمتها من هذه الأنباء، وذلك على لسان مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، أحمد بن سعيد الرميحي.

وقال الرميحي، في سلسلة تغريدات على تويتر رصدتها “وطن”، إن ما نشرته مجلة “فورين بوليسي” بشأن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقترح الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز بغزو قطر “يعد صادما من دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي”.

ماكشفت عنه مجلة "فورين بوليسي' الأمريكية بشأن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشدة خلال مكالمة هاتفية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في 6 يونيو 2017 مقترحاً بغزو قطر يعد أمرا صادما من دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.

1 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

وأضاف الرميحي: “من المؤسف أن يكون الخيار العسكري مطروحا أمام دول من منظومة مجلس التعاون الخليجي تجاه دولة عضو في هذه المنظومة التي قامت أصلا على الأمن الجماعي، وعلى أن يكون هناك تحالف ما بين هذه الدول”.

من المؤسف أن يكون الخيار العسكري مطروحا أمام دول من منظومة مجلس التعاون الخليجي تجاه دولة عضو في هذه المنظومة التي قامت أصلا على الأمن الجماعي وعلى أن يكون هناك تحالف ما بين هذه الدول.

2 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

وتابع: “أكدنا منذ البداية على أن التهم التي حاولت الصاقها بنا دول الحصار ماهي الا لخلق مبررات لتحقيق اهداف اخرى أكبر تغامر بمستقبل المنطقة وشعوبها”.

أكدنا منذ البداية على أن التهم التي حاولت الصاقها بنا دول الحصار ماهي الا لخلق مبررات لتحقيق اهداف اخرى اكبر تغامر بمستقبل المنطقة وشعوبها.

3 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

واستطرد: “الخيار العسكري الذي كشفت عنه المجلة الأمريكية يعزز ما قاله أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بتاريخ 7 سبتمبر 2017 عن نجاح الوساطة الكويتية في وقف التدخل العسكري ضد قطر”.

الخيار العسكري الذي كشفت عنه المجلة الأمريكية يعزز ماقاله سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بتاريخ 7 سبتمبر 2017 عن نجاح الوساطة الكويتية في وقف التدخل العسكري ضد قطر.

4 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

وأكمل: “عدم نفي المملكة العربية السعودية حتى الآن لما كشفت عنها المجلة الأمريكية يشير إلى حقيقة ما حدث وهو أمر في غاية الخطورة على أمن واستقرار المنطقة”.

عدم نفي المملكة العربية السعودية حتى الآن لما كشفت عنها المجلة الأمريكية يشير إلى حقيقة ماحدث وهو أمر في غاية الخطورة على أمن واستقرار المنطقة.

5 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

وأوضح أن “عدم نفي المملكة العربية السعودية حتى الآن لما كشفت عنه المجلة الأمريكية يشير إلى حقيقة ما حدث، وهو أمر في غاية الخطورة على أمن واستقرار المنطقة”، مشددا على أن “الخيار العسكري الذي كان مطروحا أمام دول الحصار يخالف القانون الدولي، وكافة المواثيق التي قبلنا بها كدول في هيئة الأمم المتحدة لحل الخلافات بالطرق السلمية، كما يعبر بوضوح عن سياسة مغامرة غير مسؤولية شبيهة بالتي قادت المنطقة إلى حالة عدم الاستقرار مطلع تسعينيات القرن الماضي”.

الخيار العسكري الذي كان مطروحا أمام دول الحصار يخالف القانون الدولي وكافة المواثيق التي قبلنا بها كدول في هيئة الأمم المتحدة لحل الخلافات بالطرق السلمية كما يعبر بوضوح عن سياسة مغامرة غير مسؤولية شبيهة بالتي قادت المنطقة إلى حالة عدم الاستقرار مطلع تسعينيات القرن الماضي.

6 — أحمد بن سعيد الرميحي (@aromaihi) August 8, 2020

ووفي وقت سابق، قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية، إن الملك السعودي اقترح على الرئيس الأمريكي غزو قطر، لكن ترامب رفض ذلك بشدة.

وأوضحت المجلة، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بينهما يوم 6 يونيو 2017، أي بعد يوم واحد فقط من فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر الحصار على قطر إثر حملة افتراءات واسعة.

وذكرت “فورين بوليسي” في تقرير نشرته الخميس، كذلك، أن الولايات المتحدة طلبت بعد فترة قصيرة من الكويت القيام بوساطة لحل الأزمة.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد ذكرت، في مايو 2019، أن الجيش السعودي أعد في عام 2017 خطة لغزو دولة قطر، ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين وقطريين أن الخطة السعودية كانت تتضمن الاستيلاء على حقل الشمال للغاز الطبيعي، الأكبر من نوعه في العالم، بعد اجتياح قطر عسكريا.

ووفق “وول ستريت جورنال” نقلا عن مصادرها، فإن المسؤولين الأمريكيين أقنعوا الرياض بأن غزو قطر سيشكل خرقا سافرا للنظام الدولي، وأضافت أن ذلك دفع السعودية وحلفاءها إلى شن حصار اقتصادي على قطر، بعدما اتضح صعوبة الإقدام على خطوة الاجتياح العسكري.