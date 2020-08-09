أنباء جديدة عن اغتيال الأمير محمد بن نايف .. هذه المرة من داخل جهاز الأمن الإماراتي!

تتوالى الانباء التي تتحدث عن اغتيال ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف .

وفي هذا السياق، كشف حساب “بدون ظل” -‏‏‏‏‏‏‏‏ضابط في جهاز الامن الاماراتي- عبر تويتر عن انباء تتداول من داخل جهاز الأمن الإماراتي عن اغتيال ، الامير محمد بن نايف. دون مزيدٍ من التفاصيل

انباء تتداول من داخل جهازنا الامني عن اغتيال ، الامير محمد بن نايف. — بدون ظل (@without__shadow) August 9, 2020

ياتي ذلك بعدما قال المحامي الدولي البارز محمود رفعت إنّ هناك خبراً متداولاً في السعودية عن إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على قتل ولي العهد السابق محمد بن نايف وربما عمه احمد بن عبدالعزيز.

وعبّر “رفعت” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” عن أمله عدم صحة الخبر؛ “لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها”.

هناك خبر متداول في #السعودية أن #محمد_بن_سلمان قام بقتل ولي العهد السابق #محمد_بن_نايف وربما عمه #احمد_بن_عبدالعزيز أيضا.. أأمل عدم صحة الخبر لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) August 8, 2020