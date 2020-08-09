محمد بن نايف
محمد بن نايف
الهدهد

أنباء جديدة عن اغتيال الأمير محمد بن نايف .. هذه المرة من داخل جهاز الأمن الإماراتي!

كتب وطن
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تتوالى الانباء التي تتحدث عن اغتيال ولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف .

وفي هذا السياق، كشف حساب “بدون ظل” -‏‏‏‏‏‏‏‏ضابط في جهاز الامن الاماراتي- عبر تويتر عن انباء تتداول من داخل جهاز الأمن الإماراتي عن اغتيال ، الامير محمد بن نايف. دون مزيدٍ من التفاصيل

ياتي ذلك بعدما قال المحامي الدولي البارز محمود رفعت إنّ هناك خبراً متداولاً في السعودية عن إقدام ولي العهد محمد بن سلمان على قتل ولي العهد السابق محمد بن نايف وربما عمه احمد بن عبدالعزيز.

وعبّر “رفعت” في تغريدةٍ له بـ”تويتر” عن أمله عدم صحة الخبر؛ “لأنه لو صح فإن السعودية ستكون على حافة هاوية ستسقط فيها حتما وسيكون محمد بن سلمان قد رمى بالبلاد ببركان سيحرقها بكل مكوناتها”.

وتزامنت تغريدة المحامي البارز مع تغريدةٍ أخرى نشرها الحساب السعودي “مجتهد” الشهير بتويتر أشار فيها إلى أنّ محمد بن سلمان “نجح حتى الآن في كتمان حدث كبير وخطير خوفا من تداعياته عليه”.
وبينما لم يكشف “مجتهد” معلوماتٍ عن الحدث الكبير والخطير -كما وصفه- قال إن الدوائر القريبة منه بدأت تتداول الخبر ويبدو أنه سيضطر لمواجهة الحقيقة قريبا رغم أنفه.
ولا يُمكن لــ”وطن” التأكد من صحة ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعيّ، غير أنّ “مجتهد” معروف بتسريباتٍ من داخل الديوان الملكي السعودي والأسرة الحاكمة ثبت صدقها وصحتُها مراراً.
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