يُبشر بخير.. تطور جديد بشأن إصابات كورونا في سلطنة عُمان وهذا ما حدث لأول مرة منذ 3 أشهر

في إحصائية جديدة تشير إلى بدء انحسار فيروس كورونا بسلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل (290) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 231 حالة لعمانيين و59 حالة لغير عمانيين.

ووفق بيان وزارة الصحة يصبح كذلك العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 81357 حالة.

ويشار إلى أن هذه الحصيلة هي الأدنى منذ 27 مايو الماضي، حيث سجلت السلطنة 255 إصابة جديدة.

وبلغ اجمالي عدد الوفيات (509) حالة، وذلك بعد تسجيل 7 وفيات وفاة جديدة بكورونا اليوم السبت.

وأكدت الوزارة أن (73481) حالة قد تماثلت للشفاء، بعد تسجيل 1218 شفاء جديدة من المرض.

وأشارت وزارة الصحة بسلطنة عمان إلى أن اجمالي الحالات المنومة خلال الـ24 ساعة الماضية (44)، وإجمالي المنومين في المستشفيات (494)، وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة (173).