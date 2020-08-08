بفستان فاضح .. شمس الكويتية ترقص بينما اللبنانيون يلملمون جراحهم فهل كانت “سكرانة”!؟

أثارت الفنانة شمس الكويتية جدلاً واسعاً بفيديو رقص نشرته على حسابها في سناب شات، تزامناً مع كارثة الشعب اللبناني بعد انفجار مرفأ بيروت .

وظهرت شمس وهي تتراقص وتستعرض مفاتنها أمام الكاميرا، وكانت ترتدي فستاناً فاضحاً . وفق متابعيها

واعتبر البعض أن شمس ظهرت في المقطع وهي “سكرانة”.حسب تعبيرهم

واستغرب آخرون نشرها الفيديو بينما قلوب العرب مع الشعب اللبناني الذي ما زال يلملم جراحاته بعد الفاجعة التي ألمّت به .

وخلّف انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء، 154 قتيلا، ونحو 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.