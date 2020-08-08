بعد تورط بعضهم في قضية “غسيل أموال المشاهير”.. السعوديون في صدمة بعد تسريب قيمة أجور مشاهير المملكة في الإعلانات!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مُسربة لقائمة تضم أجور مشاهير السوشيال ميديا المالية، مُقابل الإعلانات.

وضمت القائمة التي رصدتها “وطن”، ثلاث قوائم مليئة بأسماء مشاهير السوشيال ميديا، مثل أمل الأنصاري وعقيل وبن قاسم ومريم العقيلي وعبد المجيد الفوزان وملاك الحسيني وعمر الغامدي، وبجانب كل اسم الأجر الذي يتقاضاه بحسب التطبيق الذي ينشر عليه الإعلان مابين انستجرام وسناب شات، وتويتر.

شوفوا قيمة اعلانات مشاهير السعوديه pic.twitter.com/93nEECplSv — مشهوره (@lshyl_) August 5, 2020

وتراوحت المبالغ ما بين 4 آلاف ريال، إلى 50 ألف ريال سعودي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين المغردين، فكتب أحدهم: “والله مو حسد ولكن السالفة يبي لها تمعن، تدرس هندسة 5 سنوات وآخرتها عاطل أو كاشير ب 3000 مشهور تنزل أشياء عاديه أو خبالة مع شوية شباب دخلك في الشهر ما يقل عن 100 الف الله، يرزقهم أضعاف بس مجرد التفكير يخيلك تعيد النظر بطريقة الحياه الحديثه وشكراً”.

والله مو حسد ولكن السالفه يبي لها تمعن 😇

تدرس هندسه 5 سنوات و اخرتها عاطل او كاشير ب 3000

مشهور تنزل اشياء عاديه او خباله مع شوية شباب دخلك في الشهر ما يقل عن 100 الف

الله يرزقهم اضغاف بس مجرد التفكير يخيلك تعيد النظر بطريقة الحياه الحديثه وشكراً — it's me 😞 (@Narto_12) August 6, 2020

ووافقه الرأي محمد المغيري قائلاً: “بعد ماشفت قائمة بأسعار إعلانات مايسمون بالمشاهير (اللهم لاحسد ).. ولكن من الظلم خريج( هندسة) بمرتبه الشرف يكون كاشير براتب 4000 ، وتافه يهرج من ورا الجوال يآخذ هالاسعار المبالغ فيها”.

بعد ماشفت قائمة بأسعار إعلانات مايسمون بالمشاهير (اللهم لاحسد )..

ولكن من الظلم خريج( هندسة) بمرتبه الشرف يكون كاشير براتب ٤٠٠٠ ، وتافه يهرج من ورا الجوال يآخذ هالاسعار المبالغ فيها … ✋🏻🚶🏻 — محمد المغيري (@almoghery) August 6, 2020

وكتبت أبرار الحسين: ” مو حسد – في اشياء تؤخذ بالعقل والمنطق الاسعار مبالغ فيها جدا عند البعض وقيمه الاعلان لاتساوي شيء من قيمه المعلن عنه من سلعه ناهيكم عن المصداقيه =صفر”.

مو حسد – في اشياء تؤخذ بالعقل والمنطق

الاسعار مبالغ فيها جدا عند البعض

وقيمه الاعلان لاتساوي شيء من قيمه المعلن عنه من سلعه

ناهيكم عن المصداقيه =صفر — Abrar-Alhussin_ART (@abrar_alhussin) August 6, 2020

وعلقت أخرى: “والله مانصدمت الا من نجلاء عبدالعزيز امانه مين يفكر يعلن عندها؟؟ يعني انا اسفه بس لا صوت ولامحتوى أساسا وقيمة الإعلان مرة، وفوقها بودي قارد وبساط أحمر وباقة ورد شيلو مجنونتكم الي تفكر تعلن عندها”.

والله مانصدمت الا من نجلاء عبدالعزيز امانه مين يفكر يعلن عندها؟؟ يعني انا اسفه بس لا صوت ولامحتوى اساسا وقيمه الاعلان مررره ↗️ وفوقها بودي قارد وبساط احمر وباقة ورد شيلو مجنونتكم الي تفكر تعلن عندها — n’. (@40iin) August 5, 2020

وقارنت ابتسام بين عمل المشاهير، والوظيفة بشكلها التقليدي، وقالت: “قيمة اعلان واحد تسفرهم وتصرفهم وتعيشهم احسن عيشه واحنا لنا الله تكرف في وظيفتك يوميا رايح جاي تكد عخشمك وفوقها تلقى نفسيات في العمل تسم بدنك ويادوب راتبك يصرفك لاخر الشهر، يا أخي لو اصير مشهوره يا أخي بصير متواضعه ومنطقية مارح اخذ هالارقام هذي والاوڤر برايسز والله ماحد مثلي”.

قيمة اعلان واحد تسفرهم وتصرفهم وتعيشهم احسن عيشه واحنا لنا الله تكرف في وظيفتك يوميا رايح جاي تكد ع خشمك وفوقها تلقى نفسيات في العمل تسم بدنك ويادوب راتبك يصرفك لاخر الشهر💔..ي خي لو اصير مشهوره ي خي بصير متواضعه ومنطقية مارح اخذ هالارقام هذي والاوڤر برايسز والله ماحد مثلي ☺️🙂😎 — إبتسـام 🎓🎓 (@algh_yai) August 5, 2020

وتساءل عبدالله الشيخي: ” الأهم هل الدوله تاخذ عليهم ضرايب ولا لا، اتمنى التوضيح”، فأجابه حساب العناية بالعملاء قائلاً: ” عزيزي عبدالله، للتوضيح لك، يلزم الأفراد الذين يمارسون نشاط اقتصادي بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت ايراداتهم السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال”.

الأهم هل الدوله تاخذ عليهم ضرايب ولا لا . اتمنى التوضيح من @Gazt_Care — عـ ـبـ ـد الله ا لـ ـشـ ـيـ ـخـ ـي (@AAlshikhi) August 6, 2020

عزيزي عبدالله، للتوضيح لك، يلزم الأفراد الذين يمارسون نشاط اقتصادي بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت ايراداتهم السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال.

يهمنا تقييمك: ⁦https://t.co/30tyLZa9gA⁩ — العناية بالعملاء (@Gazt_Care) August 6, 2020

يأتي تسريب هذه القائمة، بعد أيام من كشف التحقيقات المتواصلة بالقضية الأبرز على الساحة الكويتية والمعروفة إعلاميا بـ “غسيل أموال المشاهير” عن تورط 25 مشهورا سعودياً بعد رصد علاقاتهم مع بعض مشاهير الكويت الذين وردت أسماؤهم بقائمة المتهمين مؤخرا.

وقالت صحيفة “قبس” الكويتية، إن “عمليات بيع سيارات وساعات ثمينة جرت بين بعض مشاهير السوشيال ميديا في الكويت والمشاهير السعوديين، حيث تم تصدير السيارات من الكويت إلى بعض دول الخليج ويقومون بتحويل الأموال بعد تقديم الشهادات الجمركية”.

وأوضحت الصحيفة “أنه تم الكشف عن تورط مشاهير سعوديين مع مشاهير الكويت بعد تبادل معلومات بين الأجهزة الأمنية في الكويت والأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون الخليجي“. ويأتي الكشف عن تورط المشاهير في السعودية عقب قرار النيابة العامة في الكويت بالتحفظ على أموال عشرة من مشاهير الكويت ومنعهم من السفر، إضافة إلى شركة “بوتيكات” التي تم التحفظ على بعض ممتلكاتها للتأكد من مدى شرعية أعمالها.

ونشرت وسائل الإعلام أسماء المشاهير الكويتيين وهم (يعقوب بو شهري، فوز الفهد، دانة طويرش، مشاري بويابس، حليمة بولند، عبد الوهاب العيسى، فرح الهادي، جمال النجادة، شفاء الخراز، مريم رضا). وبعد أيام من الكشف عن هؤلاء المشاهير تم الكشف عن وجود عشرة مشاهير آخرين بقائمة المتهمين بغسيل الأموال، والذين تم تقديم بلاغات ضدهم إلى وحدة التحريات المالية بعد الكشف عن تضخم حساباتهم.

ومازالت النيابة العامة تنتظر ردود عدد من البنوك لمعرفة حقيقة أرصدة المشاهير العشرة وودائعهم والشركات المسجلة لديهم، وما إذا كانت لديها صناديق أمانة تتضمن مجوهرات أو ساعات ثمينة لهم.