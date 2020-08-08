“بصدر مكشوف وأكتاف عارية”.. “شاهد” هكذا تضامنت أحلام الشامسي مع اللبنانيين!

عبرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، عن تضامنها مع الشعب اللبناني في مأساته عبر نشرها مقطع صوتي تغني فيه لبيروت المنكوبة.

ونشرت “أحلام” عبر حسابها الرسمي بتويتر مقطوعة غنائية قصيرة بدون موسيقى، تحت عنوان “بحبك يا لبنان” عبرت فيها عن تضامنها مع لبنان وغنت لشعبها واصفة الحال في بيروت بكلمات معبرة.

بحبك يا لبنان pic.twitter.com/fjwn1fudJi — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) August 8, 2020

ورغم إشادة العديد من النشطاء بما وصوفوه بشعور أحلام النبيل، إلا أنهم استنكروا صورة لها رافقت المقطع وهي عارية الصدر والأكتاف، متسائلين عن سبب وضع مثل هذه الصورة الآن وعلاقتها بالتعاطف مع لبنان.

فيما رأى آخرون أنها أصبحت مريضة بالشهرة حتى في الكوارث واستغلالها لصالحها.

وكانت أحلام نشرت صباح اليوم، السبت، أيضا تغريدة عبرت فيها عن تضامنها الكامل مع الشعب اللبناني في محنته.

وقالت “أحلام” عبر حسابها على “تويتر” وفق ما رصدت (وطن): “بيروت قطعه من قلوبنا.. وأنتم أهلنا وقلبنا معكم.. شكرًا لكم لأنكم مثال للوطنية”

بيروت قطعه من قلوبنا وانتم اهلنا وقلبنا معكم 🙏🏻شكراً لكم لانكم مثال للوطنيه شكراً لاهل لبنان الشرفاء شباب وبنات صغار وكبار اللي نزلوا الشوارع عم بيطببوا وبينظفوا وبيساعدوا وبيطبخوا ياليتني بينكم كنت عملت الكثير اقسم بالله 🙏🏻🇱🇧🇦🇪 https://t.co/fQHrz5wE0f — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) August 8, 2020

وتابعت:”شكرًا لأهل لبنان الشرفاء شباب وبنات صغار وكبار اللي نزلوا الشوارع عم بيطببوا وبينظفوا وبيساعدوا وبيطبخوا.. ياليتني بينكم كنت عملت الكثير أقسم بالله”.

ويشار إلى أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت خلف 154 قتيلا وزهاء خمسة آلاف جريح، وألحق دمارا هائلا واضرارا بالعديد من الأبنية.