“أنفي كبير وأسناني زي الأرنب”.. تفاعل كبير مع رسالة إعلامية أردنية للمتنمرين وعلا الفارس تتدخل

تفاعل العديد من النشطاء والإعلاميين الأردنيين على رأسهم المذيعة المعروفة علا الفارس، مع الإعلامية الأردنية سميحة مجدلاوي، ضد حملة التنمر التي تتعرض لها من البعض وسخريتهم من شكلها وملامحها.

وكانت سميحة مجدلاوي نشرت عبر حسابها على إنستغرام صورةً لها تحت مسمى “رداً على المتنمرين”، ذكرت فيها العديد من الأوصاف البشعة التي يطلقها عليها البعض ممن يتابعونها.

وقالت سميحة مجدلاوي في منشورها وفق ما رصدته (وطن): “للمتنمرين..أنا مشيبة، أنفي كبير، أسناني زي الأرنب، ما عندي شفايف، بخوّف، عجوز وبشعة (وفقاً لتعليقات البعض ومسجاتهم) ومع كل هاد أنا راضية عن شكلي تماما فارتاحوا وارتقوا وبكفّي تنمّر”.

وأضافت الإعلامية الأردنية سميحة مجدلاوي: “كوني أنا وغيري شخصيات عامة لا يعطيكم الحق للانتقاد الجارح والكلام المسيء..حبّوا حالكم لتقدروا تحبّوا غيركم”.

وتضامن العديد من النشطاء مع ما قالته سميحة مجدلاوي، معتبرين أن ردها كان جريئا ويدل على ثقتها بنفسها التي لم تهتز على الرغم من كل تلك الإساءات لشكلها.

وجاء على رأس المتضامنين مع سميحة مجدلاوي مذيعة قناة “الجزيرة” علا الفارس التي كتبت ما نصه:” “قمر .. برافو وهذه عالم بلا أخلاق المهم انتِ كيف بتشوفي حالك ونصف الجمال ثقة.”