“نحن في ورطة مع متهور”.. معارض سعودي يفجر مفاجأة عن مخطط محمد بن سلمان لتولي الحُكم

فجر الناشط السياسي السعودي المعارض محمد العتيبي مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه تفاصيل جديدة عن مساعي ولي العهد محمد بن سلمان الوصول إلى سدة الحكم بالسعودية وتنحية والده الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال العتيبي، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “الكلام اللي أقوله كلام مصيري. الملك سلمان خارج اللعبة تماما. محمد بن سلمان سيعلن عن تنصيب نفسه في الفترة المقبلة، نحن أمام مجرم قاتل متهور استخدم جميع الأساليب الدنيئة لينصب نفسه ملكاً”.

وأضاف العتيبي: “في المقابل أحمد بن عبد العزيز رافض وبشدة حدوث ذلك ولولا ثباته كان من زمان أعلن بن سلمان تنصيب نفسه ملكا، ومديرة المخابرات الأمريكية وصلت السعودية لحل الخلاف، ونحن لا نريد أن يكون الحل لصالح محمد بن سلمان”.

وتابع: “لن أقول لكم أحمد بن عبد العزيز خليفة راشد أو حاكم مثالي لكن أضعف الإيمان أن فيه أمل يحقق الحد الأدنى من مطالب الشعب، وللي ما يبغون آل سعود اعتبروها مرحلة فأحمد ممكن التفاهم معه ويحترم ديننا وثقافتنا ولا يتحالف مع أعداء الأمة ومستعد لإطلاق سراح المعتقلين، فالسعودية أصبحت رهينة هذا الولد”.

كلام مصيري

يجب يستمع له كل مواطن… pic.twitter.com/cx2SFZKIZH — Mohammed AL-Otaibi محمد العتيبي (@MOALOTAIBI19) August 6, 2020

من جهته، قال المغرد الشهير “مجتهد” والمعروف بتسريباته من داخل الأسرة السعودية الحاكمة، إنه وطبقاً لمقربين من ولي العهد محمد بن سلمان فبعد فضيحة سعد الجبري التي سقطت عليه وهو أصلا في أزمة بسبب قرار استلام المُلك، والآن يميل بقوة للهروب إلى الأمام”، مستدركاً: “ماذا يعني ذلك؟ نشرحها لاحقاً”.

طبقا للمقربين من ابن سلمان: بعد فضيحة سعد الجبري التي سقطت عليه وهو أصلا في ازمة بسبب قرار استلام المُلك الآن يميل بقوة للهروب للأمام ماذا يعني ذلك؟ نشرحها لاحقا — مجتهد (@mujtahidd) August 6, 2020

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “ذا ستار الكندية” في تقرير لها تفاصيل جديدة بشأن دعوى سعد الجابري ضد محمد بن سلمان أمام المحاكم الأمريكية.

وذكرت أنه بعد أيام قليلة من القتل الوحشي للصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في تركيا في خريف 2018، أرسل ولي العهد مجموعة من القتلة المعروفين باسم “فرقة النمر” إلى كندا للبحث عن، وقتل، أحد كبار رجالات مخابراته السابقين “الجبري”.

وبحسب الصحيفة فقد شملت الدعوى المرفوعة أمام محكمة الجزاء في واشنطن وفق رواية المصادر الكندية، عدداً من المسؤولين والمقربين من بن سلمان، وبعضهم من المتورطين في اغتيال الصحافي والكاتب جمال خاشقجي.

وبحسب الصحيفة فقد اتهم سعد الجبري محمد بن سلمان، بمواصلة محاولة اغتياله بما في ذلك حصوله على فتوى دينية تسمح بقتله.

والخميس الماضي، أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى بعد مكوثه فيها عدة أيام وإجراءه عملية جراحية لاستئصال المرارة.

وأضافت الوكالة نقلاً عن الديوان الملكي أن العاهل السعودي “سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية”.