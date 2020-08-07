نائب كويتي يفتح النّار على حكومة بلاده “الخائفة” من مصر: “تلفون واحد من وزيرة الهجرة المصرية الحكومة كلها تخيّش”!

هاجم النائب في مجلس الأمة الكويتي يوسف الفضالة حكومة بلاده، متهماً إياها بالخوف من الحكومة المصرية ووزيرة الهجرة، وارتهان القرارات الكويتية بردة فعل الدولة المصرية.

وقال الفضالة، خلال جلسة لمجلس الأمة، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: ” تلفون واحد من وزير الهجرة المصرية الحكومة كلها تخيش. كلها تخاف وتتراجع. يخافون من الحكومة المصرية ولا يقدرون يتحركون ضدها”.

وأضاف: “مع أنه وزيرة الهجرة المصرية مع دول أخرى خليجية تخاف، جرائم قتل بحق المصريين للي هما اخوانا وأشقائنا وليس لدينا مشكلة شخصية. لكن في دول أخرى تقول حوادث فردية”، وذلك في إشارة لقتل اثنين من المصريين في السعودية قبل عدة أسابيع.

وتابع: “بالمقابل حكومة الكويت لما تحاول تأخذ الوظائف للي هيا حق الكويتيين بتلفون واحد من وزيرة الهجرة يوقفون”.

فيديو / النائب يوسف الفضالة: الحكومة تخاف من «مكالمة واحدة» لوزيرة الهجرة المصرية. pic.twitter.com/BjQ0aa5EzN — المجلس (@Almajlliss) August 5, 2020

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع مقطع الفيديو، معتبرين أن ذلك يمثل إهانة من الحكومة الكويتية للكويتيين، مطالبين بموقف حاسم من حكومة بلادهم إزاء ذلك.

صح السانك يا يوسف الفضالة قلت كل اللي في قلوب الكويتيين 😏 — حمد محمد الحمد 🇰🇼 (@7mD_al_7mD) August 5, 2020

شنو الي ماسكتة عليهم والشعب يدفع الثمن من حقنا أن نحترم من جميع الشعوب وليس من حق اين كان ان يهمش شعب كامل ويهدده — فاطمة العنزي (@IiFanzii) August 6, 2020

الحل بسيط ،،، تبي نتيجه فعاله بدون ما اخد يتكلم ،،، انهي فورا عقود عمل المستشارين الوافدين،، وكوت الوظايف الحكوميه،،،وشوف النتيجه ،، اما كلام وع طمام المرحوم ،،،ماكو فايده،،#لا_للمستشار_الوافد_2 — 😈 شريره 😈 🇰🇼 (@kokanaser4) August 6, 2020

https://twitter.com/abomohammad1_/status/1291184853703110659https://twitter.com/ccddmd/status/1291167614425858051

وتصاعد غضب غير رسمي في مصر، جراء إدراج الكويت للقاهرة ضمن 31 دولة منعت دخول مواطنيها إليها، وسط مطالبات من إعلاميين مصريين بالرد بالمثل، فيما أكد مسؤول حكومي كويتي، أن القرار ليس موجها ضد دولة بعينها، وإنما مرتبط بإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وبعد القرار الكويتي، أعلنت شركة مصر للطيران إلغاء جميع رحلاتها المدرجة على جداولها إلى الكويت اعتبارا من السبت (1/آب) وحتى إشعار آخر .

يأتي ذلك بعد تصاعد مناكفات بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري، تلاه قيام اليوتيوبر المصري محمد رضا بعرض فيديو يدعو فيه بعض المصريين لحرق العلم الكويتي مقابل المال.

واعتبرت الخطوة إساءة للعلم الذي يمثل رمز الدولة؛ وهو ما حدا بالكويتيين لمطالبة سلطات بلادهم باتخاذ الخطوات اللازمة تجاه هذه الإساءة.

وقالت السفارة الكويتية في القاهرة إنها تابعت باستهجان المقاطع التي دعت لحرق العلم الكويتي؛ وأكدت أن هذا العمل يمثل إساءة ‏بالغة ومرفوضة للكويت، ومن شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات بين البلدين.