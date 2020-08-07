فيديو متداول لسقوط صاروخ على مرفأ بيروت هذه حقيقته
فيديو متداول لسقوط صاروخ على مرفأ بيروت هذه حقيقته
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ضجة بسبب تصوير يُظهر سقوط صاروخ على مرفأ بيروت .. هذا ما كشفه مصوّر الفيديو

كتب وطن
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تداول نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر ما قالوا إنه سقوط صاروخ على مرفأ بيروت أدّى لحدوث التفجير الهائل الذي تابعه العالم أجمع بصدمة كبيرة.

لكنّ الصحفي في CNN بالعربية محسن المختفي، الذي التقط الفيديو الأصلي قال إنه لم يصور أي صواريخ، وتم التلاعب بمقاطع فيديو صورتها CNN وشهود عيان في بيروت.

وقال المختفي عن الفيديو المزيف الذي تم إضافة صاروخ إليه: “لدينا الفيديو الأصلي ولا يظهر ذلك. عندما يسألني الناس عنه، أخبرهم أن الفيديو المتلاعب به ليس حقيقيا”.

وأضاف: “أؤكد أنني لم أر أي صاروخ ولم أسمع أي طائرة أو طائرة بدون طيار فوقي”.

وأودى الانفجار بحياة 149 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، بخلاف دمار هائل في المرافق والمنشآت والمنازل، وقدرت الخسائر المادية بين 10 الى 15 مليار دولار.

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