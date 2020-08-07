سعودي فعل بعروسه ما لا يفعله شيطان .. أفقدها الذاكرة وأدخل ذئباً عليها ورماها عارية في الشارع!

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودي بقصةٍ صادمة لعروس عروس من تبوك انقلبت حياتها الى جحيم بعد أسبوعين من زواجها.

وفي التفاصيل، فإنّ العروس وتدعى ندى (24عاماً) أصيبت بفقدان الذاكرة وأدخلت المصحة النفسية بعد اسبوعين من زواجها جراء التعنيف من زوجها.

ووصل الأمر بالزوج خلال فترة شهر العسل إلى ادخال ذئب إلى زوجته ندى في غرفة نومها، وهو يقوم بتعنيفها، وتهدديها، ما تسبب في صدمة نفسية، وعصبية للعروس الشابة.

من جانبها، قالت شقيقة العروس إنها لم تتواصل مع شقيقتها ندى بعد زواجها؛ لأنها بشهر العسل، ولم يرغبوا في إزعاجها، مؤكدة أنها لم تكن تشتكي من أي مشاكل نفسية أو صحية.

وأضافت: أنها لم تكن تعلم بأن زوجها كان يحتجزها بالمنزل، ويضربها بشكل يومي طوال أسبوعي الزواج.

وتابعت: إن الزوج كان يقوم بإدخال الذئب على شقيقتها، ويضربها حتى إنها فقدت ذاكرتها، وأصبحت لا تعرفهم، ودائمًا ما كانت تسألهم من يكونون؛ حيث إنها لم تعد قادرة على التعرف عليهم.

وأوضحت شقيقة العروس الضحية أن أختها ندى ترقد بمستشفى الصحة النفسية بعد أن ألقاها بالشارع عند منزل أختها الأخرى، بلا عباءة أو شيء يسترها.وفق موقع “عاجل” السعودي

وطالبت شقيقة ندى بمُحاسبة زوج أختها والتحقيق معه ومعرفة أسباب خروجه من مركز شرطة النهضة بالكفالة وهو ما زال يُرسل رسائل تهديد صوتية ونصية .

ودشّن مغردون هاشتاغ #ندى_عروسة_تبوك وطالبوا عبره بالوقوف مع العروس والأخذ بحقها.

اعوذ بالله يالله صباح خير

ترى الزواج حياة ومسوؤليه اللي مو قد الامانه لايتزوج ويظلم نفسه والطرف الاخر

والاهالي اللي عنده ولد او بنت مريض أو مدمن عالجوه قبل تزوجونه/ا

اتقو الله ولاتغشون أحد هذي حياة مو يوم ولا يومين

الحمد الله الذي عافنا #ندي_عروسه_تبوك — سلطانه (@uuu_uiuu) August 7, 2020

#ندي_عروسه_تبوك ياليت يكون فيه قانون يطبق ع الرجل اللي يستقوي ع امراه بضربها او اهانتها عشان مااحد يتمادى وعشان مانسمع كل يوم قصة مؤلمه جديده💔وحسبي الله ونعم الوكيل فيه pic.twitter.com/WvQUCkific — .سهم (@XHWV7sEfnfRXc1p) August 7, 2020

ان كان وصل وصل لمرحلة انه يدخل على زوجته ذئب ف حنا مانقول غير حسبي الله ونعم الوكيل يعني انا بفهم انته شنو تستفيد غير انك تكسر ضلوع البنت وتأخذها لمستشفى الأمراض ناس مريضه صدق #ندي_عروسه_تبوك pic.twitter.com/CNS3KoREwV — As-97🖤✨ (@Asma24123053) August 7, 2020

هذي معاملة الرسول لعائشة لما اتهموها بالزنا كيف لو كان بيننا ويشوف اللي قاعد يصير اللحين💔؟ عليه افضل الصلاة والسلام#ندي_عروسه_تبوك pic.twitter.com/mar5wwvSCa — ام عتب (@3hluu) August 7, 2020