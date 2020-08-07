أمير قطر تميم بن حمد يأمير بإرسال مستشفيات ميدانية بعد انفجار بيروت
أمير قطر تميم بن حمد يأمير بإرسال مستشفيات ميدانية بعد انفجار بيروت
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أمير قطر يتبرع بـِ50 مليون ريال للشعب اللبناني .. بينما ينفق “غلمان الخليج” أموالهم على الخراب والإنقلابات!

كتب وطن
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تبرع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الجمعة، بمبلغ 50 مليون ريال للشعب اللبناني ضمن حملة “لبنان في قلوبنا” .

وأطلقت حملة “لبنان في قلوبنا” بإشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وبالشراكة والتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام، لدعم الشعب اللبناني بعد كارثة بيروت .

وحتّى لحظة كتابة هذا الخبر بلغ إجمالي التبرعات  57 مليون 694 ألف ريال قطري .

وخلف الانفجار 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

وأرسلت قطر 4 طائرات تحمل مساعدات وإمدادات ومستلزمات طبية، إضافة إلى مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل يضم كل منهما 500 سرير.

كما أطلق الهلال الأحمر القطري، في بيان، مبادرة لتفعيل مركز إدارة الكوارث لوضع آلية التدخل وإرسال المساعدات العاجلة والضرورية.

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