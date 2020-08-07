أمير قطر يتبرع بـِ50 مليون ريال للشعب اللبناني .. بينما ينفق “غلمان الخليج” أموالهم على الخراب والإنقلابات!

تبرع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء الجمعة، بمبلغ 50 مليون ريال للشعب اللبناني ضمن حملة “لبنان في قلوبنا” .

وأطلقت حملة “لبنان في قلوبنا” بإشراف هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، وبالشراكة والتعاون مع المؤسسة القطرية للإعلام، لدعم الشعب اللبناني بعد كارثة بيروت .

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يتبرع بمبلغ 50 مليون ريال للشعب اللبناني ضمن حملة #لبنان_في_قلوبنا #تلفزيون_قطر pic.twitter.com/umWQsfV8gz — تلفزيون قطر (@QatarTelevision) August 7, 2020

وحتّى لحظة كتابة هذا الخبر بلغ إجمالي التبرعات 57 مليون 694 ألف ريال قطري .

وخلف الانفجار 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، ومئات المفقودين والمشردين، إضافة إلى خسائر مادية باهظة قدرت بين 10 إلى 15 مليار دولار، بحسب تصريحات رسمية.

وأرسلت قطر 4 طائرات تحمل مساعدات وإمدادات ومستلزمات طبية، إضافة إلى مستشفيين ميدانيين مجهزين بالكامل يضم كل منهما 500 سرير.

كما أطلق الهلال الأحمر القطري، في بيان، مبادرة لتفعيل مركز إدارة الكوارث لوضع آلية التدخل وإرسال المساعدات العاجلة والضرورية.