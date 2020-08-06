بعد ظهور مذيعة في نفس القناة بملابسها الداخلية.. “شاهد” فضيحة جديدة لـ mbc وترويج علني للشذوذ الجنسي

عادت شبكة قنوات “إم بي سي” السعودية التي بات يتحكم فيها تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان ورئيس هيئة الترفيه لإثارة موجة جديدة من الجدل عبر الترويج لأفعال منافية لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ والخليج والعرب عامة.

هذه المرة خرج مذيع على قناة ( MBC3 ) المخصصة للأطفال، يرتدي تيشرت يحمل شعار “الشواذ جنسيا”، وذلك خلال تقديمه أحد البرامج، ما فجر غضب العديد من النشطاء واعتبروه ترويجا صريحا للمثلية والشذوذ.

وتساءل بعض النشطاء هل باتت سياسة هذه القناة قائمة على توجيه الجيل الناشئ نحو الانحراف، وتحويلهم إلى شواذ جنسيا في المستقبل؟ أم أنها تهدف إلى جعل هذا الأمر معتادا ومألوفا لدى الشارع العربي؟

قناة ينفق عليها محمد بن سلمان ،،،، هذه نتيجتها ! — أحمد*** (@NaderEmbia) August 6, 2020

تحويلهم ماتوقع لان الله هو الحافظ ولكن الي اتوقع انهم يحاولون يخلون الامر عادي عند المجتمع المسلم ومن وجهة نظري للاسف ناجحين نوعاً ما — mutar.q8 (@mutar_q8) August 6, 2020

فيما شدد آخرون على أن هذه القناة لا تمثل السعوديين وتمثل نفسها فقط مستنكرين هكذا أفعال.

قناة أبليس تمثل نفسها فقط؛ لاتمثل السعودية ياشيخ فالح. — فهد المحيميد (@fmoh590) August 6, 2020

وأشار ناشط إلى أن ما يحدث على هذه القناة متعمد ولا يوجد في مجلس إدارتها أحد من السعودية، ويديرها علي جابر وكل برامجها تسيء للسعودية.

خيانة للأمانة والله،وهي قناة حتى رئيسها علي جابر ومجلس ادارته لايوجد فيهم احد من السعودية، كل اللي نشوفه من انحرافات عند عموم الجيل الحالي سببها هذي القناة، ياويلكم من الحساب عند الله على فساد جيل كامل. — ابو يوسف (@hamd80604) August 6, 2020

حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم ارنا بماوعدتنا في محكم كتابك: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ — سعود بن سعدالعجلان (@ssazajil) August 6, 2020

وسبق أن تداول نشطاء السوشيال ميديا صورا أثارت جدلا واسعا، للإعلامية المعروفة والمذيعة بقنوات “إم بي سي” أصالة كامل، كانت قد نشرتها عبر “انستجرام“.

وظهرت أصالة كامل في الصورة التي رصدتها “وطن” في مايو الماضي، وهي ترتدي ملابس داخلية في المنزل، قبل أن تقوم بحذفها سريعاً بعد مرور عشر دقائق فقط، والاعتذار عن نشرها.

فكتبت أصالة عبر “انستجرام”: “متأسفة جدا عالصورة اللي نزلت بالغلط !!.. ما رح انجلط حسبي الله نزلت 10 دقايق وانتبهت” وهدّدت بمقاضاة من يتداول الصورة.

لكن الجمهور لم يُصدقها، واتهمها بالبحث عن الشهرة بهذه الطريقة، ساخرين من تهديدها باللجوء إلى القضاء.