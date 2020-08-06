“شاهد” منخفض مداري عميق يضرب سلطنة عُمان.. الأرصاد تحذر بشدة وتكشف موعد البداية والنهاية

حذرت هيئة الأرصاد العُمانية في سلطنة عُمان من حالة طقس خطيرة وغير مستقرة تبدأ من مساء الليلة، فيما أشارت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر إلى احتمالية تأثر السلطنة بحالة مدارية قد يصل تصنيفها من منخفض مداري إلى منخفض مداري عميق.

تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ونماذج التنبؤات العددية تُشير إلى احتمالية تأثر السلطنة بحالة مدارية قد يصل تصنيفها من منخفض مداري إلى منخفض مداري عميق. #عمان_مستعدة#الحالة_المدارية#خضراء_المكاتيم pic.twitter.com/3O2XUrhN09 — قرية خضراء المكاتيم (@khadraalmakatem) August 6, 2020

هذا وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أنها تتابع تكوّن منخفض مداري شرق بحر العرب وتأثيراته المتوقعة على السلطنة.

كمية السحب وكمية الأمطار التي تحملها ، بعون الله مبشره بالخير علينا أن لا نستهين ،من يقول لماذا كل هذا الاستعداد من الحين ، ليعلموا بأننا خضنا الكثير من التجارب الانواء المناخية وهذه الاستعدادات هي نتاج خبره سابقة ولا نحتاج الى مبررات هي مجرد استعداد للحاله

#بحر_العرب pic.twitter.com/bYTEIXju57 — ALMOQBALI (@Mohamme34131830) August 6, 2020

ودعت اللجنة الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية واتباع الإرشادات الصادرة عنها واتخاذ سُبل الحيطة والحذر.

#عمان_لايف | بلديات #مسندم تواصل استعدادها للحالة المدارية بفتح القنوات المائية وتنظيف معابر الأودية ومتابعة مدى جاهزية السدود ومحطات قياس معدلات هطول الأمطار #بحر_العرب

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.@mmsndm pic.twitter.com/ZJHKnVNtUq — شبكة عُمان لايف 🇴🇲 (@om1live) August 6, 2020

وتداول ناشطون صورا وفيديوهات أوضحت إعلان حالة الطوارئ من قبل الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والتي أكدت جاهزيتها من خلال تعزيز المراكز بآليات ومعدات للتعامل مع المنخفض المداري في شمال شرق.

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف تؤكد جاهزيتها من خلال تعزيز المراكز بآليات ومعدات للتعامل مع المنخفض المداري في شمال شرق…

حفظكم الله اخواني وعزوتنا وفخرنا ..#بحر_العرب #رجال_الدفاع_المدني pic.twitter.com/ghCgtA78qr — 👑💕Suliman Al Mazroui👑💕 (@p493krjoDR3Bb8F) August 6, 2020

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن آخر الصور الجوية توضح تدفق السحب المتفرقة على مناطق عدة من محافظات السلطنة، وهي تبعد 1000 كم وهناك عدم توافق بالتحديد من أين ستدخل ولكن بشكل عام من جنوب الشرقية ومسقط وشمال الباطنة.

وتتمركز هذه السحب حاليًا وسط غرب الهند وتتجه نحو الساحل الهندي، كما حذرت المديرية من ارتفاع موج البحر والرياح ستتعدى 30 عقدة/ 60 كم في الساعة.

ونبهت الأرصاد بتجنب ارتياد البحر وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية نظرا لارتفاع موج البحر إلى هائج الموج (3-5 متر) على طول سواحل السلطنة، واحتمال امتداد ممياه البحر نحو المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع أوقات المد العالي خلال فترة تأثير الحالة الجوية.

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من محافظات السلطنة مع اقتراب الحالة المدارية في بحر العرب من سواحل السلطنة.

💠الكتلة الرئيسية تغطي مساحة طول 400كم و عرض 350كم#بحر_العرب pic.twitter.com/xEBbkwR0Qt — سلمان الفارسي SALMAN ALFARSI🇴🇲 (@s_h_alfarsi) August 6, 2020

مساء الجمعة حتى صباح الإثنين

من جانبه قال خبير الأرصاد والباحث في علوم المناخ والبيئة بالمديرية العامة للأرصاد الجوية عبدالله بن راشد الخضوري بشأن تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة، وآخر المؤشرات المبنية على تحليل ومؤشرات، الخميس، إن التوقعات ما زالت مستمرة بفرص تأثر السلطنة بحالة مدارية من مساء الجمعة حتى صباح الإثنين، وأن الحالة ستؤثر تأثيرا مباشرا ما بين محافظات جنوب الشرقية إلى شمال الباطنة ثم ستدخل من هذا النطاق للجبال”

نترك متابعة تخبطات النماذج ونتابع معاكم اول بأول الاوضاع مباشرة من #بحر_العرب ونسأل الله الغيث والرحمه لنا جميعا #شبكة_الريح_للطقس pic.twitter.com/l47n1F8LJv — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) August 6, 2020

وتابع:”وتكون الذروة بمشيئة الله يوم السبت حتى مساء الأحد، وهطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية وارد على شمال السلطنة خاصة الأجزاء التي ستدخل منها الحالة، وسيكون البحر هائج الموج ويمنع من طلوعه من مساء الجمعة والرياح ممكن تتعدى 30 عقده/ 60 كم في الساعة.”

وأكد “الخضوري” أن توقعات الحالة ما زال فيها عدم توافق ووجود احتمالين واردين، حيث إن فرص الاحتمال الأول وهو تأثر السلطنة بالحالة بدأ يزداد، والانتباه مطلوب كما أشارت الأرصاد الجوية خصوصا السبت والأحد.

شاهدوا التطورات السريعة في بناء السحب الركامية التي حدثت للمنخفض منذ ساعات نهار اليوم حتى اللحظة ما شاء الله . مكان تشكل منخفض مداري بالقسم الشمالي من #بحر_العرب يعتبر من النوادر وان يتصاحب مع هذه الكميات الواسعة من السحب هو قصة اخرى . سنة ٢٠٢٠ سنه عجيبة pic.twitter.com/Dx59v7IMBf — مظفر راشد (@MudhafferW) August 6, 2020

وأشار إلى أن الحالة الجوية في تمام الساعة 9:00 صباحًا من اليوم الخميس متمركزة وسط غرب الهند وتتجه نحو الساحل الهندي، وستصل مع حساب سرعة تحركها آخر هذه الليلة وصباح الجمعة بمشيئة الله، مع ملامسة الحالة الجوية لسطح البحر الدافئ، وستنشط وستتطور لتصبح منخفضا مداريا، وصباح الجمعة ستبعد عنا الحالة ما يقارب 1000 كم.

وأضاف خبير الأرصاد والباحث في علوم المناخ والبيئة بالمديرية العامة للأرصاد الجوية: “إن العوامل الجوية حاليا والواقع يساعد الحالة على التطور، ووجود مياه دافئة على سطح البحر وكذلك رياح قص متوسطة ومنخفضة خاصة إذا اتجه مسار الحالة شمالا بمحاذاة ساحل باكستان، كذلك الرياح من الطبقة المتوسطة وأعلى ملائمة لتحرك الحالة نحو بحر عمان خلال 48 ساعة القادمة”.

لقطة افتراضية ثلاثيةً الابعاد توضح نشاط السحب شمال #بحر_العرب وعلى الهند وباكستان حيث السحب الاكثر الارتفاعا هي سحب الاضطراب المداري المرتقب. pic.twitter.com/LCIxs09ETe — مظفر راشد (@MudhafferW) August 6, 2020

وأكد “أن التأثير على السلطنة سيبدأ من مساء الجمعة بمشيئة الله تدريجيًا، وسيبدأ دخول الحالة صباح السبت تدريجيًا، كميات الأمطار المتوقعة عالية إذا ثبتت ستؤدي لجريان الأودية على المناطق التي ستدخل منها الحالة، وما زال هناك عدم توافق بالتحديد من أين ستدخل ولكن بشكل عام من جنوب الشرقية ومسقط وشمال الباطنة.”

وأوضح أنه ما زالت بعض النماذج مصرة حتى الآن على الاحتمال الثاني ولا يستبعد أن يتحقق، بالمؤشرات الحالية، وقد بدأ الاحتمال الأول يكون أفضل، والانتباه مطلوب يوم السبت والأحد ومتابعة البيانات والتنبيهات الصادرة من الأرصاد والدفاع المدني.