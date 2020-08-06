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“شاهد” منخفض مداري عميق يضرب سلطنة عُمان.. الأرصاد تحذر بشدة وتكشف موعد البداية والنهاية

كتب وطن
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حذرت هيئة الأرصاد العُمانية في سلطنة عُمان من حالة طقس خطيرة وغير مستقرة تبدأ من مساء الليلة، فيما أشارت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر إلى احتمالية تأثر السلطنة بحالة مدارية قد يصل تصنيفها من منخفض مداري إلى منخفض مداري عميق.

 

 

هذا وقالت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة أنها تتابع تكوّن منخفض مداري شرق بحر العرب وتأثيراته المتوقعة على السلطنة.

 

 

ودعت اللجنة الجميع إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية واتباع الإرشادات الصادرة عنها واتخاذ سُبل الحيطة والحذر.

 

 

وتداول ناشطون صورا وفيديوهات أوضحت إعلان حالة الطوارئ من قبل الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والتي أكدت جاهزيتها من خلال تعزيز المراكز بآليات ومعدات للتعامل مع المنخفض المداري في شمال شرق.

 

 

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن آخر الصور الجوية توضح تدفق السحب المتفرقة على مناطق عدة من محافظات السلطنة، وهي تبعد 1000 كم وهناك عدم توافق بالتحديد من أين ستدخل ولكن بشكل عام من جنوب الشرقية ومسقط وشمال الباطنة.

 

وتتمركز هذه السحب حاليًا وسط غرب الهند وتتجه نحو الساحل الهندي، كما حذرت المديرية من ارتفاع موج البحر والرياح ستتعدى 30 عقدة/ 60 كم في الساعة.

 

 

ونبهت الأرصاد بتجنب ارتياد البحر وتجنب ممارسة الأنشطة البحرية نظرا لارتفاع موج البحر إلى هائج الموج (3-5 متر) على طول سواحل السلطنة، واحتمال امتداد ممياه البحر نحو المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع أوقات المد العالي خلال فترة تأثير الحالة الجوية.

 

وتشير التوقعات إلى هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من محافظات السلطنة مع اقتراب الحالة المدارية في بحر العرب من سواحل السلطنة.

 

 

مساء الجمعة حتى صباح الإثنين

من جانبه قال خبير الأرصاد والباحث في علوم المناخ والبيئة بالمديرية العامة للأرصاد الجوية عبدالله بن راشد الخضوري بشأن تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة، وآخر المؤشرات المبنية على تحليل ومؤشرات، الخميس، إن التوقعات ما زالت مستمرة بفرص تأثر السلطنة بحالة مدارية من مساء الجمعة حتى صباح الإثنين، وأن الحالة ستؤثر تأثيرا مباشرا ما بين محافظات جنوب الشرقية إلى شمال الباطنة ثم ستدخل من هذا النطاق للجبال”

 

 

وتابع:”وتكون الذروة بمشيئة الله يوم السبت حتى مساء الأحد، وهطول الأمطار الغزيرة وجريان الأودية وارد على شمال السلطنة خاصة الأجزاء التي ستدخل منها الحالة، وسيكون البحر هائج الموج ويمنع من طلوعه من مساء الجمعة والرياح ممكن تتعدى 30 عقده/ 60 كم في الساعة.”

 

وأكد “الخضوري” أن توقعات الحالة ما زال فيها عدم توافق ووجود احتمالين واردين، حيث إن فرص الاحتمال الأول وهو تأثر السلطنة بالحالة بدأ يزداد، والانتباه مطلوب كما أشارت الأرصاد الجوية خصوصا السبت والأحد.

 

 

وأشار إلى أن الحالة الجوية في تمام الساعة 9:00 صباحًا من اليوم الخميس متمركزة وسط غرب الهند وتتجه نحو الساحل الهندي، وستصل مع حساب سرعة تحركها آخر هذه الليلة وصباح الجمعة بمشيئة الله، مع ملامسة الحالة الجوية لسطح البحر الدافئ، وستنشط وستتطور لتصبح منخفضا مداريا، وصباح الجمعة ستبعد عنا الحالة ما يقارب 1000 كم.

 

وأضاف خبير الأرصاد والباحث في علوم المناخ والبيئة بالمديرية العامة للأرصاد الجوية: “إن العوامل الجوية حاليا والواقع يساعد الحالة على التطور، ووجود مياه دافئة على سطح البحر وكذلك رياح قص متوسطة ومنخفضة خاصة إذا اتجه مسار الحالة شمالا بمحاذاة ساحل باكستان، كذلك الرياح من الطبقة المتوسطة وأعلى ملائمة لتحرك الحالة نحو بحر عمان خلال 48 ساعة القادمة”.

 

 

وأكد “أن التأثير على السلطنة سيبدأ من مساء الجمعة بمشيئة الله تدريجيًا، وسيبدأ دخول الحالة صباح السبت تدريجيًا، كميات الأمطار المتوقعة عالية إذا ثبتت ستؤدي لجريان الأودية على المناطق التي ستدخل منها الحالة، وما زال هناك عدم توافق بالتحديد من أين ستدخل ولكن بشكل عام من جنوب الشرقية ومسقط وشمال الباطنة.”

 

وأوضح أنه ما زالت بعض النماذج مصرة حتى الآن على الاحتمال الثاني ولا يستبعد أن يتحقق، بالمؤشرات الحالية، وقد بدأ الاحتمال الأول يكون أفضل، والانتباه مطلوب يوم السبت والأحد ومتابعة البيانات والتنبيهات الصادرة من الأرصاد والدفاع المدني.

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