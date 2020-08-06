سعد الجبري يقلب الطاولة على رأس ولي العهد: ابن سلمان حصل على فتوى تجيز اغتيالي أنا وخاشقجي

كشفت صحيفة “ذا ستار الكندية” في تقرير لها تفاصيل جديدة بشأن دعوى سعد الجابري ضد محمد بن سلمان أمام المحاكم الأمريكية، وذكرت أنه بعد أيام قليلة من القتل الوحشي للمعارض السعودي البارز جمال خاشقجي في تركيا في خريف 2018، أرسل ولي العهد مجموعة من القتلة المعروفين باسم “فرقة النمر” إلى كندا للبحث عن، وقتل، أحد كبار رجالات مخابراته السابقين “الجبري”.

وبحسب الصحيفة فقد شملت الدعوى المرفوعة أمام محكمة الجزاء في واشنطن وفق رواية المصادر الكندية، عدداً من المسؤولين والمقربين من بن سلمان، وبعضهم من المتورطين في اغتيال الصحافي والكاتب جمال خاشقجي.

ابن سلمان يقتل بالمنشار وفق فتاوى دينية

وبحسب الصحيفة فقد اتهم سعد الجبري محمد بن سلمان، بمواصلة محاولة اغتياله بما في ذلك حصوله على فتوى دينية تسمح بقتله.

وارجع رجل المخابرات السعودي البارز ومستشار محمد بن نايف السابق، قرار محمد بن سلمان بتصفيته إلى اعتقاده بأن “الجبري” أيضا يقف وراء الاستنتاج الذي توصلت له المخابرات الاميركية بأن ولي العهد هو من أصدر الأمر بقتل جمال خاشقجي.

ووفق دعوى الجبري القضائية فان محمد بن سلمان يعتقد ان خطر سعد الجبري يتعاظم عليه بعد خلاصة الـ CIA بشأن مسؤولية ابن سلمان، عن مقتل خاشقجي وأنه لكي يوسع الدعم الاميركي له ليكون ملكا عليه القضاء على سعد الجبري.

وشدد مستشار ابن نايف السابق في دعواه على أنه رفعها لعدم توقف محمد بن سلمان عن محاولة قتله، وأنه رفعها بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب وقانون الحماية من الضرر الاجنبي.

ويحمل سعد الجبري جنسيتين الأولى السعودية والثانية المالطية، وانتقل سرا من تركيا الى كندا للعيش هناك ولا يزال على اتصال مقرب مع المخابرات الاميركية وعمل في مراكز بحثية اميركية في السابق وان زوجته واولاده يعيشون في بوسطن.

واتهم “الجبري” في دعواه أيضا بدر العساكر، بلعب دور مهم في دعم اغتيال خاشقجي، وان فريق اغتيال خاشقجي اتصل ٤ مرات ببدر العساكر خلال وقت تنفيذهم العملية، كما اتهم سعود القحطاني بلعب “دور اشرافي” في محاولة اغتياله والإشراف على حملة علاقات عامة في واشنطن لمصلحة الحكومة السعودية في السنوات التي سبقت اعفاءه من منصبه.

عاجل: سعد الجبري في دعواه القضائية يتهم يوسف الراجحي بالمشاركة في تحديد اماكن اقامته بما في ذلك "التحقيق" مع احد اقرباء الجبري لمعرفة معلومات عن مكان اقامة وطرق الاتصال بزوجة الجبري في بوسطن ومحاولة لقاء ابنه خالد بعد تقديم معلومات مظللة عن هويته. كان مشرفا عن فعاليات مسك. pic.twitter.com/CH9ejOrRjB — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 6, 2020

وتابع في دعواه أن “بدر العساكر وسعود القحطاني واحمد عسيري استخدموا موظفين في مسك الخيرية وهم يوسف الراجحي ومحمد الحمد وليلى ابو الجدايل لتحديد مكانه بهدف ارسال مجموعة النمور لاغتياله وذلك اثناء مشاركتهم في “برنامج صنع قيادات” في بوسطن ماساشوستس.”

عاجل: سعد الجبري في دعواه القضائية يتهم موظف مسك الخيرية محمد الحمد بالمشاركة في عملية تحديد موقعه في الولايات المتحدة بأمر من بدر العساكر اثناء مشاركته في برنامج لصنع القيادات في بوسطن. pic.twitter.com/uePy1yhdY5 — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 6, 2020

كما تم توجيه الاتهام من قبل “الجابري” لطبيبة الاسنان ليلى ابو الجدايل بالمشاركة في جهود تحديد مكان اقامته واقامة زوجته وزوجة ابنه خالد في بوسطن لمصلحة بدر العساكر كما عملت كمديرة اتصال في مؤسسة “النخبة” التي يديرها محمد الحمد.

عاجل: سعد الجبري في دعواه القضائية يتهم طبيبة الاسنان ليلى ابو الجدايل بالمشاركة في جهود تحديد مكان اقامته واقامة زوجته وزوجة ابنه خالد في بوسطن لمصلحة بدر العساكر كما عملت كمديرة اتصال في موسسة "النخبة" التي يديرها محمد الحمد. pic.twitter.com/eeeWxTPxpL — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 6, 2020

صور لنشاطات متهمين في دعوى سعد الجبري داخل الولايات المتحدة ليلى ابو الجدايل ومحمد الحمد pic.twitter.com/AuEuj2Y6hd — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 6, 2020

ووفق دعوى الجبري فان مجموعة النمر ضمت مشعل فهد السيد الذي كان سيقوم بنفس دور صلاح الطبيقي في اغتيال جمال خاشقجي، تنظيف مسرح الجريمة وعدم ابقاء اي اثر للجبري.

شبكتا تحديد موقع سعد الجبري (برئاسة بدر العساكر) وتصفيته (برئاسة سعود القحطاني واحمد عسيري) كما وردت في دعوى الجبري في المحاكم الاميركية. pic.twitter.com/2zbfaHtACb — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 6, 2020

كما ضمت خالد ابراهيم عبد العزيز القاسم وسعود عبد العزيز الصالح وبندر سعيد الحقباني وابراهيم حمد الحميد.

وقال “الجبري” إن محمد بن سلمان عرض ارسال طائرة خاصة الى تركيا لنقله الى السعودية، كما غضب ابن سلمان ـ وفق الدعوى ـ من قيام سعد الجبري بابلاغ جون برينان بفحوى اتصال بين بن سلمان وبوتين. برينان كان قلقا من ان بن سلمان يشجع الروس على التدخل في سوريا. والجبري اوصل رسالة برينان لمحمد بن سلمان.

محمد بن سلمان تفاوض مع الفريق الانتقالي لترامب بشأن انقلابه على بن نايف وازاحته من ولاية العهد، بحسب الجبري أيضا.

الجبري في دعواه القضائية ضد محمد بن سلمان وسعوديين اخرين: تسليم بومبيو درعا لبن نايف كانت علامة على دعم الاستخبارات الاميركية لبن نايف ملكا للسعودية خلفا الملك سلمان ليرد ترمب باستضافة بن سلمان على مادبة غداء. pic.twitter.com/S8WKpfbrWA — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) August 6, 2020

هذا وذكر مستشار ولي العهد السابق محمد بن نايف إلى أن الاعتقالات لإجباره على العودة إلى السعودية شملت ابنائه واقرباء له وكذلك احد اقربائه الذين يعيشون في الامارات والذي جرى اعتقاله وتسليمه فورا للسعودية.