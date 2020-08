العراق تحسست رأسها بعد انفجار بيروت وباشرت بإجراءات إخلاء موانئها من المواد الخطرة وهذه هي التفاصيل

أعلنت وكالة الأنباء العراقية يوم أمس الأربعاء، بأن لجنة خاصة تم تشكيلها بموافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وذلك من أجل جرد وإخلاء الحاويات “عالية الخطورة” المتواجدة في الموانئ والمنافذ الحدودية، خوفاً من أن يتكرر ما حدث في بيروت.

وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية “عمر عدنان الوائلي”، في بيان نقلته الوكالة بأن هيئة المنافذ الحدودية حصلت على موافقة رئيس الوزراء على المقترح الذي قدمته لتشكيل لجنة عاجلة لجرد الحاويات العالية الخطورة من مواد كيماوية، أو مزدوجة الاستخدام، وكل ما يشمل نترات الأمونيا المتكدسة والموجودة داخل المنافذ الحدودية.

I’ve seen this horror on twitter and I’m still shocked 😔. Pray for #beirut 🙏 #Beirut#بيروت #لبنان #PrayForLebanon #LebanonExplosion pic.twitter.com/yoSKB5F9tu

— Engr Ehsan Tareen (@TareenEhsan) August 4, 2020