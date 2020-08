هذه قصة “شحنة الموت” التي وصلت لبنان.. تفاصيل جديدة حول السفينة التي افرغت نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت

تناقلت وسائل إعلام مختلفة رواية عن مصدر شحنة “نترات الأمونيوم” التي تسببت بالكارثة بمرفأ بيروت، وفي الانفجار الرهيب الذي وصل صداه إلى جزيرة قبرص، وحدود سوريا.

وأرجحت هذه الرواية أن تكون الشحنة وصلت إلى مستودعات المرفأ في العاصمة اللبنانية على متن سفينة تدعى “Rhosus”، كانت تحمل علم مولدافا، وعلى متنها 2759 طناً من نترات الأمونيوم.

وتفيد المعلومات بأن السفينة “Rhosus” انطلقت في 23 سبتمبر 2013، من ميناء باتومي في جورجيا، متوجهة بالشحنة إلى موزمبيق، وعرّجت على مرفأً بيروت، حيث خضعت لفحص فني من قبل سلطات المرفأ، وقيل أن الخبراء اكتشفوا عيوباً كبيرة بالسفينة وقرروا منعها من مواصلة رحلتها.

كما قيل بأن معظم طاقم سفينة الشحن عادوا إلى بلداتهم وأجبر القبطان و3 من أفراد الطاقم على البقاء على متنها، فيما لم يتسن حل مشكلة السفينة بعد أن فشلت جميع محاولات الاتصال بمالكها، مع منع لوائح الهجرة التي زادت الأمر تعقيداً، بمنعها أفراد طاقم السفينة من الدخول للبلاد.

Massive explosion in Beirut, about 30 minutes ago. Details to follow. pic.twitter.com/imkMucOCQ8

— Mike (@Doranimated) August 4, 2020