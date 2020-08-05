“شاهد” لبنانية تفاجئ سعد الحريري برد فعل “صدمه بشدة” عندما جاء للاستعراض بموقع انفجار بيروت

تعرض رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري، لموقف محرج أثناء تفقده موقع انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب في مقتل 100 مواطن وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين حتى الآن، حيث لا يزال يوجد مفقودين.

وأظهرت مقاطع متداولة محتجين اعترضوا موكب “الحريري” وسط بيروت، حيث تفقد موقع الانفجار في مرفأ بيروت، مطالبا بمساعدة خارجية لمعرفة أسبابه.

أحد هذه المقاطع أظهر فتاة لبنانية تصرخ على الحريري في موكبه وتركل سيارته بقدمها، ليتدخل رجل أمن على الفور ويمسك بها ويحدث اشتباك بينها.

واعتبر ناشطون أن سعد الحريري جاء للاستعراض في موقع الانفجار، مشيدين بموقف الفتاة.

فوق ل 100 شهيد و اكثر من 4000 جريح وعشرات المفقودين نتيجة الإنفجار

سعد الحريري : يلا قوموا ننزل نقرأ الفاتحه للدادي و نبلطج شوي على المتظاهرين…#انفجار_المرفأ

pic.twitter.com/gCUU7DSjeK — Abbassnourdeen (@Abbassnourdeen1) August 5, 2020

ودعا الحريري من مرفأ بيروت للحصول على تحقيق و”الاستعانة بأصدقاء من الخارج لمعرفة سبب هذا الانفجار”.

وبعد زيارة مرفأ بيروت، زار الحريري ضريح والده الراحل رفيق الحريري، حيث قال: “قتلوا بيروت أمس”.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، مساء أمس الثلاثاء، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.

فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.