“متى تلبسين البكيني”..”شاهد” بدور البراهيم تُهاجم هند القحطاني: “جسمي غزال لكن ما أعرض بضاعتي مثلك”!!

هاجمت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم مواطنتها نجمة السوشيال ميديا هند القحطاني من جديد، وتجددت الخلافات بينهما من جديد.

وقالت بدور البراهيم بفيديو رصدته “وطن” رداً على ادعاء هند القحطاني، بأنها كانت السبب في شهرتها: “انظري إلى صيتي وسمعتي، أنا خبيرة تجميل، أنا لا أعرض بضائع لتأتي الناس وترى جسدي، أنتي تفهمين قصدي جيداً”.

ووصفت البراهيم، هند القحطاني بـ”نقار الخشب”، وقالت: “بس على فكرة، أنا لا أكرهك يا نقار الخشب أبداً، نسيت نفسها حين قالت عني فقمة، هل رأيتي جسمي؟ ابحثي عبر جوجل واكتبي غزال يمشي في البراري، أنا جسمي مثل الغزال ولكني لا أعرضه، لا أعرضه مثلك، وأعرض البضاعة مثلك لمن يستحق ولا يستحق”.

وأضافت: “قد أخرج بدون عباءة وأصور، ولكن ليس قصدي إنه شاهدوا بضاعتي، كما تفعلين”.

وتابعت بدور البراهيم هجومها اللاذع على هند: “وصفتني بالمتسلقة رغم أنها هي الجائعة، أنا في عالم الشهرة منذ زمن، ومع ذلك أحبك ولا أكرهك، وإذا رأيتك تحت مع المشاهير أنزل لأشاهدك وأضحك، لأنك مضحكة، وكنت من متابعينك، ولم أنصحك إلا لأنني أحبك، ولكن سلكاً في عقلك يحتاج إلى تعديل فقط”.

وانتقدت البراهيم ظهور هند القحطاني المثير بالبكيني واستعراضها لجسدها بطريقة مستفزة، وقالت: “بالعكس، فرحت حين رأيتك تعرضين ملابس داخلية، ولانجري، ولكن متى الحلقة الأخيرة الخاصة باللانجري؟ نريدك أن ترتدي البكيني ونراه بدون فلتر حتى تتحمس الفتيات لشراءه”.

وكانت بدور البراهيم قد فاجأت جمهورها بإعلان انفصالها عن زوجها بعد زواج استمر ستة أشهر فقط.

وظهرت بدور البراهيم بفيديو عبر “سناب شات” عبرت ببدايته عن شوقها لجمهورها الذي حُرمت منه بسبب زواجها، وشروط زوجها “الغيور”.

وقالت: “تعلمت من خطأي أن الذي يريدني يتقبلني كما أنا، وكنت بحاجة لشخص يدعمني في عملي، وقد تستغربون أنني كشفت وجهي، أنا لم أغطيه من الأساس، كنت أريد رضا زوجي فقط كأي زوجة”.

واستطردت: “كنت أجده تناقض، أن أغطي وجهي بالسعودية وأكشفه خارجه، ماذا يختلف الأمر؟ تعرضت لمواقف مُحرجة بسبب السي سيد، وبصراحة لم ترق لي حياة السي سيد”.

وأشارت بدور إلى أنها تسرعت في قرار زواجها، وكانت في حالة عميان كما هو، وقالت: “حين أجريت تحليلاً للدم كإجراء روتيني، قال لي لو كان بك مرضاً معدياً أو خطيراً أو مهما كانت نتيجة التحليل سأتزوجك بكل الأحوال”.

https://www.instagram.com/tv/CDXMfh6h08J/

أما هند القحطاني، فقد دأبت في الآونة الأخيرة على عرض ملابس داخلية لجمهورها، سواء على جسدها، أم باستخدام يديها فقط.

وتجاوزت هند القحطاني جميع الخطوط الحمراء بظهورها وهي ترتدي “بيبي دول” بالصريح.

وظهرت هند القحطاني بقميص نوم برتقالي اللون، وقصير، ويكشف صدرها بطريقة فاضحة، وبدأت تستعرض جسدها أمام الكاميرا وتقول: “شيء فخامة، شيء ناعم، شيء يجنن، روعة”.

هند القحطاني تُثير الجدل مرة اخرى في اعلان لملابس داخلية نسائية pic.twitter.com/XHCNH0ZGsc — موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) July 19, 2020

كما قامت هند بعمل إعلان جريء لحمالة صدر نسائية، ظهرت خلاله تستعرض حمالة الصدر وتقول إنها تستخدمها ناصحةً الفتيات باستخدامها أيضاً.

وتعمّدت هند القحطاني إظهار أجزاء فاضحة من صدرها في الإعلان، لتؤكد بأنها امرأة طبيعية ولا تضع “سيليكون” لإظهاره.

واستعرضت هند القحطاني مفاتن جسدها، ما جعل مرتادي مواقع التواصل يتساءلون عن وقع ذلك على ابنها، الذي يتلقى العديد من الرسائل المهينة، على حد قولهم.