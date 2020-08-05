بسبب انفجار بيروت .. مايا دياب تناشد محمد بن سلمان “الحضور بمنشاره إلى لبنان” وإنهاء “الحثالة”!

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة من فنانات لبنانيات، بسبب تعليقاتهن على الكارثة التي شهدتها بيروت وخاصة ما علقت به كل من مادلين طبر ومايا دياب.

مايا دياب طالبت في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابها بتويتر وليَّ العهد السعودي محمد بن سلمان، بالتدخل من أجل إنقاذ لبنان.

وقالت ما نصه “أريد رجلاً واحداً، صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان”

وتابعت:”مطلوب الحضور والأمر بإنهائهم، إنهاء هؤلاء الحثالة.”

وقوبل طلب الفنانة اللبنانية بتدخل محمد بن سلمان لإنقاذ لبنان بسخرية واسعة من قبل المغردين، الذين رد أحدهم عليها ساخرا:”لازم صراحة بكل مكان بيتدخل فيه سموه بيصير جنة زي اليمن وليبيا”.

لازم صراحة بكل مكان بيتدخل فيه سموه بيصير جنة زي اليمن وليبيا — Mohamd Alsaleh (@Mohamd_alsaleh1) August 5, 2020

واستنكرت ناشطة أخرى دعوتها لتدخل خارجي:”اتريدين ان يحدث في لبنان كما حدث في اليمن وحده شعب اللبناني من يحمي بلده من فساد زعماء لبنان”.

اتريدين ان يحدث في لبنان كما حدث في اليمن وحده شعب اللبناني من يحمي بلده من فساد زعماء لبنان — sala سلا (@liza_siham) August 5, 2020

بينما أحرجتها ناشطة بتوضيحها أن السعودية التي تطالبها بالتدخل حتى منعت مرور المساعدات للبنان من خلالها.

السعودية مانعة حتى المساعدات الطبية تمر من خلالها.. في اي كوكب عايشة هاي؟ pic.twitter.com/5tChZLl9is — Leen لين (@leenbakerjian) August 5, 2020

كما نشرت النجمة اللبنانية مادلين طبر، التي تقضي إجازتها الصيفية بمصر، صورة لأهرام الجيزة مزيَّنة بعَلم لبنان؛ تضامناً مع الشعب اللبناني في مصابه.

وقالت في تعليقها على صفحتها الشخصية في إنستغرام وفق ما رصدت (وطن): “الأصحاب والأهل اطمّنت عليهم.. لكن اللي حصل مستفز من الجهتين المسؤولتين، ومش عايزه فلسفة”.

وتابعت: “بحبك يا لبنان.. وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا نصرخ.. محتاجين معجزة للإنقاذ.. محتاجين مُخلِّص وطني يضع مصلحة بلده أولاً.. مُخلّص شبه السيسي”.

وسخر الإعلامي المصري المعارض هيثم أبوخليل، من طرح الفنانتين اللبنانيتين وغرد:”كل واحدة منكن…تستدعي كفيلها ليقوم بدور المخلص..!!! عار عليكن ما تفعلوه في لبنان، لبنان لن يستعيد عافيته إلا برجال لبنان.”

كل واحدة منكن…تستدعي كفيلها ليقوم بدور المخلص..!!!

عار عليكن ما تفعلوه في لبنان…

لبنان لن يستعيد عافيته إلا برجال لبنان..

فلا السيسي هو المخلص ولا بن سلمان هو المنقذ..بل كلاهم جزء من المشكلة في بلادنا العربية

وأيديهم ملطخة بدماء شعوبهم..

ولبنان يحتاج لأيادي نظيفة وليست سوداء pic.twitter.com/nneVOXZM2u — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) August 5, 2020

وتابع مهاجما السيسي وابن سلمان:”فلا السيسي هو المخلص ولا بن سلمان هو المنقذ..بل كلاهم جزء من المشكلة في بلادنا العربية وأيديهم ملطخة بدماء شعوبهم، ولبنان يحتاج لأيادي نظيفة وليست سوداء”

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن أعلن، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة الانفجار الضخم، الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت وأحدث دمارا هائلا في العاصمة، إلى 113 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 4 آلاف جريح وعشرات المفقودين.