مايا دياب - محمد بن سلمان
مايا دياب - محمد بن سلمان
الهدهد

بسبب انفجار بيروت .. مايا دياب تناشد محمد بن سلمان “الحضور بمنشاره إلى لبنان” وإنهاء “الحثالة”!

كتب وطن
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة من فنانات لبنانيات، بسبب تعليقاتهن على الكارثة التي شهدتها بيروت وخاصة ما علقت به كل من مادلين طبر ومايا دياب.

 

مايا دياب طالبت في تغريدة رصدتها (وطن) على حسابها بتويتر وليَّ العهد السعودي محمد بن سلمان، بالتدخل من أجل إنقاذ لبنان.

 

وقالت ما نصه “أريد رجلاً واحداً، صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان”

 

 

وتابعت:”مطلوب الحضور والأمر بإنهائهم، إنهاء هؤلاء الحثالة.”

 

وقوبل طلب الفنانة اللبنانية بتدخل محمد بن سلمان لإنقاذ لبنان بسخرية واسعة من قبل المغردين، الذين رد أحدهم عليها ساخرا:”لازم صراحة بكل مكان بيتدخل فيه سموه بيصير جنة زي اليمن وليبيا”.

 

 

واستنكرت ناشطة أخرى دعوتها لتدخل خارجي:”اتريدين ان يحدث في لبنان كما حدث في اليمن وحده شعب اللبناني من يحمي بلده من فساد زعماء لبنان”.

 

 

بينما أحرجتها ناشطة بتوضيحها أن السعودية التي تطالبها بالتدخل حتى منعت مرور المساعدات للبنان من خلالها.

 

 

كما نشرت النجمة اللبنانية مادلين طبر، التي تقضي إجازتها الصيفية بمصر، صورة لأهرام الجيزة مزيَّنة بعَلم لبنان؛ تضامناً مع الشعب اللبناني في مصابه.

 

وقالت في تعليقها على صفحتها الشخصية في إنستغرام وفق ما رصدت (وطن): “الأصحاب والأهل اطمّنت عليهم.. لكن اللي حصل مستفز من الجهتين المسؤولتين، ومش عايزه فلسفة”.

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رجعت من العين السخنه مصدومه لما يحصل في بلدي الحبيب اللى بعشقه لبنان.. اتصلت باختى ومنزلها في منطقه الدورة على بعد ١٥ دقيقه من المرفا.. وجدتها منهارة ..مرعوبه .. زجاج منزلها كله تناثر في ارجاء البيت . الاصحاب والاهل اطمنت عليهم .. لكن اللى حصل مستفز من الجهتين المسوؤلتين و مش عايز فلسفه. كيف يستغل حزبا .. مرفا بيروت الرسمي لحسابه هو ومن يتلقى اوامره منهم ؟؟ ومن هو العدو الاقسى؟ اللى ضرب مخازن الاسلحه؟ ام اللى خزن متفجرات واسلحه في ملك الحكومه وبين الناس؟؟ بحبك يا لبنان.. وصلنا لمرحله استفزاز ووقاحه وفساد مدمر يجعلنا نصرخ= محتاجين معجزة للانقاذ . محتاجين مخلص وطنى يضع مصلحه بلده اولا.. مخلص شبه السيسي

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وتابعت: “بحبك يا لبنان.. وصلنا لمرحلة استفزاز ووقاحة وفساد مدمر يجعلنا نصرخ.. محتاجين معجزة للإنقاذ.. محتاجين مُخلِّص وطني يضع مصلحة بلده أولاً.. مُخلّص شبه السيسي”.

 

وسخر الإعلامي المصري المعارض هيثم أبوخليل، من طرح الفنانتين اللبنانيتين وغرد:”كل واحدة منكن…تستدعي كفيلها ليقوم بدور المخلص..!!! عار عليكن ما تفعلوه في لبنان، لبنان لن يستعيد عافيته إلا برجال لبنان.”

 

 

وتابع مهاجما السيسي وابن سلمان:”فلا السيسي هو المخلص ولا بن سلمان هو المنقذ..بل كلاهم جزء من المشكلة في بلادنا العربية وأيديهم ملطخة بدماء شعوبهم، ولبنان يحتاج لأيادي نظيفة وليست سوداء”

 

وكان وزير الصحة اللبناني حمد حسن أعلن، مساء الأربعاء، ارتفاع حصيلة الانفجار الضخم، الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت وأحدث دمارا هائلا في العاصمة، إلى 113 قتيلا، بالإضافة إلى أكثر من 4 آلاف جريح وعشرات المفقودين.

 

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